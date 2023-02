VIDEO Evo što je sve napravio Modrić u tek 27 minuta derbija

Nogometaši Reala i Atletica remizirali su 1-1 u velikom madridskom derbiju. Momčad Diega Simeonea povela je u 78. minuti golom Gimeneza s igračem manje da bi izabranici Carla Ancelottija uzvratili izjednačujućim pogotkom u 85. minuti. Gol je namjestio Luka Modrić (37) ubačajem iz kornera, a najviši u skoku bio je Alvaro Rodriguez.

POGLEDAJTE VIDEO:

Još je jednom hrvatski maestro spasio najtrofejniji klub svijeta i to kada je u igru ušao tek u drugom poluvremenu. Nije više mlad i Ancelotti ga mora dozirati, no subotnji derbi klasični je primjer što plemeniti veznjak kao što je on znači momčadi 'kraljeva'.

U igri je proveo samo 27 minuta. U to vrijeme preuzeo je konce Realove igre, povezao linije, pojačao kreaciju iz ključnog segmenta momčadi pa na samom kraju i asistirao.

Foto: Sofascore za 24sata

Imao je tri ključna dodavanja čak 34 od 35 točnih dodavanja, dva puta je plasirao dugu loptu i oba puta bio točan, a jedini put kada je išao u dribling bio je uspješan.

S ovakvim Modrićem ne treba brinuti niti jedna momčad na svijetu. Nakon briljantne izvedbe protiv Liverpoola na Anfieldu u osmini finala Lige prvaka, hrvatski kapetan riješio je i madridski derbi.

Real s Modrićem i bez njega nije ista momčad.

Najčitaniji članci