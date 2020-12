Uspio je klub iz Koprivnice do\u0107i do druge pobjede zaredom, a ovog ih vikenda o\u010dekuje utakmica protiv Dinama na doma\u0107em terenu.

Stipićev šou: S igračima 'klizio' prsima po snijegu nakon slavlja

<p>Nije mogao <strong>Tomislav Stipić </strong>suspregnuti veselje te je trčao od igrača do igrača nakon velike pobjede u <strong>Gorici </strong>(1-0) po iznimno teškim uvjetima. Bilo je upitno prije utakmice hoće li se ona uopće održati, ali sudac <strong>Ivan Bebek </strong>je u dogovoru s igračima odlučio kako će se ipak igrati.</p><p>Bilo je dosta problema, lopta je uglavnom putovala zrakom, ali nije to spriječilo nogometaše obje momčadi da isprobaju u kakvoj su formi golmani. <strong>Kristijan Kahlina </strong>je imao manje posla, ali je primio gol iz dvojbene situacije koja je za milimetar presuđena u korist 'farmaceuta', dok je nevjerojatni <strong>Ivan Filipović </strong>bio i više nego zaslužan za slavlje gostiju.</p><p>Obranio je zicer Lovriću u smiraj utakmice, a odlično je reagirao i na dva njegova udarca. Vikao mu je trener Stipić s klupe zahvale, u jednom se navratu 'zakačio' i sa Bebekom te dobio žuti karton, ali i na kraju žustro proslavio pobjedu sa svojim nogometašima. U zajedničkom dogovoru su proslavili i pobjedu 'klizanjem' po snijegu na prsima.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Snježno slavlje nogometaša Slavena</strong></p><p>Uspio je klub iz Koprivnice doći do druge pobjede zaredom, a ovog ih vikenda očekuje utakmica protiv <strong>Dinama </strong>na domaćem terenu.</p>