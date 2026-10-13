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VIDEO Fenomenalna asistencija Yamala! Zaplesao u Istanbulu na očaj Turaka, Barca okrenula

Piše Josip Tolić,
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VIDEO Fenomenalna asistencija Yamala! Zaplesao u Istanbulu na očaj Turaka, Barca okrenula
Foto: Arenasport/Screenshot
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Barcelona preokretom pregazila Galatasaray u Istanbulu 4-1, a Livaković utakmicu gledao s klupe

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Nogometaši Barcelone u grotlu Galatasarayeva stadiona u Istanbulu nisu dobro otvorili dvoboj drugog kola Lige prvaka, ali su na koncu suvereno slavili 4-1 i održali školu nogometa uz obilje lijepih poteza. Dominik Livaković vratio se u grad u kojem je živio dvije godine braneći za Fenerbahče. Bio je zamjena Joanu Garciji i utakmicu odgledao s klupe.

Počelo je ludo i neočekivano za Barcu jer je u 28. minuti Aleksej Batrakov zabio za vodstvo Galate na dodavanje Rafaela Leaa, a osam minuta poslije VAR je poništio gol Barisa Yilmaza koji je mogao odvesti utakmicu u tko zna kojem smjeru. Barca je nekako izdržala, a dvije minute prije odmora Dani Olmo asistirao je Joau Cancelu za izjednačenje.

U nastavku je katalonski stroj počeo mljeti, već do 53. je pobjegao na 3-1, dvama asistencijama čudesnog Laminea Yamala. Prvo je centaršutom uposlio Fermina Lopeza, a tri minute poslije nakon atraktivnog rabona driblinga dodao Anthonyju Gordonu koji je pogodio za 3-1. Konačan rezultat postavila je njegova zamjena Karim Adeyemi u 65., šest minuta nakon što je ušao u igru.

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