VIDEO Francuska olimpijka je srušila europski rekord, došla do dečka na tribini i - kleknula!

Alice Finot, francuska atletičarka koja se natjecala na 3000 metara sa zaprekama, porušila je sve norme. U finalu je završila kao četvrta, srušivši europski rekord u toj disciplini za žene s vremenom 8:58,67. Taj uspjeh željela je dodatno uveličati pa je otrčala do tribina i ondje zaprosila svog dečka, španjolskog triatlonca Brunu Martíneza Bargielija.

- Rekla sam si, budem li trčala ispod devet minuta, jer devet je moj sretan broj, a zajedno smo devet godina, zaprosit ću ga - izjavila je Finot.

Dodala je kako se ne voli pridržavati ustaljenih normi te, kako on nije preuzeo inicijativu, odlučila je uzeti stvari u svoje ruke. Nije postojao bolji trenutak, a ni mjesto gdje će Francuskinja to učiniti, jer upravo Pariz slovi kao grad ljubavi. Do sada je na Olimpijskim igrama bilo sedam prosidbi.

Dan prije ceremonije otvaranja, rukometaš Pablo Simonet zaprosio je članicu hokejaške reprezentacije Mariju Campoy tijekom fotografiranja u olimpijskom selu. Prosidbe za vjenčanje na Olimpijskim igrama u Parizu često su koincidirale s osvajanjem medalja.

U petak su partnerice u jedrenju francuskog skifa, Sarah Steyaert i Charline Picon, obje izrekle sudbonosno "da" nakon što su osvojile broncu. Dan kasnije došao je red na Kinu. Igrač badmintona Liu Yu Chen kleknuo je pred djevojku Huang Ya Qiong sa zaručničkim prstenom samo nekoliko minuta nakon što su osvojili zlatnu medalju u finalu badmintonskih mješovitih parova.

Veslač Justin Best zaručio se u ponedjeljak za bivšu irsku plesačicu Lainey Duncan, dan nakon što je bacač kugle Payton Otterdahl zaprosio svoju djevojku Maddy Nilles ispred Eiffelovog tornja.