VIDEO Francuzi gubili pa ubacili 'u višu brzinu' protiv Belgije, BiH slomila Poljake u završnici

U skupini 1 elitne Lige A Lige nacija nogometaši Francuske su na domaćem terenu u Parizu pobijedili Belgiju s 4-1 premda su gosti vodili sve do 77. minute. Belgija je povela u 35. minuti nakon odlične asistencije Lavije i gola Lukebakia. Prije, a pogotovo poslije gola, Francuska je bila bolja, no domaćin je sve do 77. minute čekao na izjednačenje.

Tada je na vrhu šesnaesterca loptu primio Doue i iz okreta pogodio za 1-1. Nije se dugo čekalo na preokret te je u 81. minuti Francuska povela. Olise je uputio loptu pred belgijska vrata na koju je natrčao Cherki i zabio za 2-1. U transu su u tim trenucima igrali Francuzi pa je sve zaključeno s još dva pogotka Olisea koji je pogađao u 88. i 91. minuti za konačnih 4-1. Golove u furioznom preokretu možete vidjeti OVDJE.

Foto: Benoit Tessier

Talijani opet uvjerljivi protiv Turske

Italija je po drugi put bila bolja od Turske. Nakon 4-1 u gostima ovog je ponedjeljka u Bologni slavila s 3-1. Scamacca je u 26. minuti doveo Talijane u vodstvo, a gosti su uspjeli izjednačiti u 61. minuti golom Simsira. Vrlo kratko je Turska uživala s bodom u džepu jer je Calafiori u 64. minuti pogodio suparničku mrežu za 2-1.

Italija je pobjedu osigurala u 87. minuti, a strijelac za konačnih 3-1 bio je Esposito.

Na ljestvici vodi Francuska s 10 bodova. Druga Italija ima sedam, Belgija je na šest, a posljednja je Turska bez bodova.

BiH izvukla tri boda u Zenici

U skupini 4 Lige B tvrdu su utakmicu u Zenici odigrali Bosna i Hercegovina i Poljska gdje su sve do 84. minute mreže mirovale. Tada je odluka pala udarcem s bijele točke, a Bašić je realizirao jedanaesterac za 1-0 domaćina. Gol možete vidjeti OVDJE.

U toj je skupini Švedska u gostima pobijedila Rumunjsku s 1-0 golom Gyoekeresa u 13. minuti čime je ostala na prvom mjestu. Švedska ima 10 bodova, BiH ima osam, Poljska četiri, dok su Rumunji i dalje bodova bodova.

U Ligi B, ali u skupini 2, Mađarska je na neutralnom terenu u slovačkoj Trnavi svladala Ukrajinu s 2-1. Toth je bio strijelac prvog gola na susretu, u 52. minuti. Potom su u završnici pala dva pogotka. Ukrajina je izjednačila golom Jaremčuka u 83., a samo dvije minute kasnije Csinger je bio strijelac za novo mađarsko slavlje i konačnih 2-1.

U toj je skupini Sjeverna Irska prva na ljestvici s osam bodova, a u ovom je kolu odigrala domaćih 0-0 s Gruzijom. Mađari imaju bod manje od Sjevernih Iraca.