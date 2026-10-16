VIDEO Fruk je nevjerojatnom golčinom donio pobjedu Rijeci! Kekov stroj je ponovno proradio

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
Gledajte '240 sekundi 24sata': Uhićenja nazi torcidaša. Svijet se zgraža na scene iz Splita...
Uhićenja splitske policije zbog sramotnih nacističkih i antisemitskih poruka u korteu uoči utakmice Hajduka i Ajaxa na Poljudu. Osude stižu sa svih strana, zgraža se i svijet. Donosimo i šokantan slučaj pedofila u Zagrebu. Habijan se sprema uvesti AI u svoj resor...
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Gledajte '240 sekundi' 24sata
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Video: 24sata Video
SJAJAN ROĐENDANSKI POKLON
VIDEO Spiderman iznenadio hrabrog Nou! 'Bio je jako sretan i iznenađen, visio je naopačke'
Maximilian Bindernagel Vujnović velikogorički je profesionalni vatrogasac koji se u slobodno vrijeme "pretvara" u Spider-Mana kako bi razveselio djecu. Istu misiju ima i Jasenka Bastaić, Zagrepčanka koja je nakon smrti 42-godišnjeg supruga Nikole osnovala udrugu njegova imena i po bolnicama djeci raznosi poklone. Prošloga Božića su Jasenka i Max nosili poklone na Rebro i tamo upoznali jednog doista posebnog dječaka, 13-godišnjeg Nou Fizira iz Črnkovaca pored Osijeka, oboljelog od Hodgkinova limfoma. Neki dan, na 13. rođendan, Jasenka i Spider-Man iznenadili su Nou i njegov čitav razred, koji mu je došao na rođendan. Noa se školuje kod kuće. Max se, poslovično, spustio s krova, ali se u njegovu umijeću onda okušao i Noa. Bio je oduševljen. "Jako je bio sretan i iznenađen, ništa nije slutio. Jasenka mu je nabavila i 'plejku' za poklon. Sad je i on malo visio naopačke, bio je tako hrabar i sretan zbog toga. Najljepše nam je bilo vidjeti da sad već pomalo hoda, to nas je jako usrećilo. Došao mu je i cijeli razred s razrednicom, zaboravio je na sve probleme barem taj dan", kazao je Max.
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Spiderman kod hrabroga Noe
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Video: 24sata Video
TRETMANI UZ DOGOVOR
VIDEO Veliko srce Virovitičanke: Besplatno radi obrve ženama koje su se liječile od raka
U mjesecu podizanja svijesti o raku dojke, Virovitičanka Ana Suzić odlučila je pružiti podršku ženama koje se suočavaju s posljedicama bolesti i onkološkog liječenja. U svom kozmetičkom salonu 'Ana Suzić Make up' besplatno obnavlja obrve ženama koje su ih izgubile tijekom liječenja. Svoju inicijativu ne ograničava samo na listopad, mjesec posvećen podizanju svijesti o raku dojke. Ana poručuje kako će besplatne tretmane nastaviti pružati i nakon listopada, uz prethodni dogovor.
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Ana Suzić vraća obrve ženama koje su ih izgubile zbog liječenja raka dojke
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Video: 24sata/Damir Špehar/PIXSELL
ZGRAŽANJE
VIDEO Evo što o sramoti u Splitu kažu saborski zastupnici
Splitska policija jutros je, krenula u uhićenja i kriminalističku obradu ljudi za koje su utvrdili da su na jučerašnjem korteu Torcide prije utakmice s Ajaxom uzvikivali povike mržnje prema Židovima te spominjali Adolfa Hitlera i Auschwitz. Ta je tema bila aktualna i među zastupnicima u Saboru, evo što su rekli...
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Političari o incidentu u Splitu
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Video: 24sata/pixsell
NAPUNIO SAVA CENTAR
VIDEO Grašo održao koncert u Beogradu, najvećim hitovima izazvao brojne ovacije publike
BEOGRAD - Petar Grašo održao je u četvrtak veliki koncert u Plavoj dvorani Sava centra u Beogradu. "Lijepo je reći 'Dobra večer, Beograde, hvala vam'," izjavio je Grašo tijekom koncerta.
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Beograd: Petar Grašo održao koncert u Sava centru
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Video: 24sata/pixsell