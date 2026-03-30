Obavijesti

Sport

Komentari 0
NOVI PORAZ

VIDEO Gana izgubila od 'elfa' uoči SP-a i susreta s Hrvatskom

Piše HINA, Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Gana izgubila od 'elfa' uoči SP-a i susreta s Hrvatskom
Foto: Kai Pfaffenbach

Njemačka je u Stuttgartu pobijedila Ganu 2-1. Gani je ovo četvrti poraz u isto toliko prijateljskih utakmica. Izgubila je od Japana (2-0), Južne Koreje (1-0) te Austrije (5-1)

Suparnik Hrvatske na skorašnjem Svjetskom nogometnom prvenstvu, reprezentacija Gane u prijateljskoj je utakmici igranoj u ponedjeljak u Stuttgartu izgubila od domaćina Njemačke sa 1-2. Gani je ovo četvrti poraz u isto toliko prijateljskih utakmica. Izgubila je od Japana (2-0), Južne Koreje (1-0) te Austrije (5-1). 

International Friendly - Germany v Ghana
Foto: Kai Pfaffenbach

Prv gol postigao je Havertz u trećoj minuti sudačke nadoknade prvog poluvremena iz kaznenog udarca dosuđenog nakon što je lopta pogodila u ruku Adjeteya, na 1-1 poravnao je Fatawu u 70. minuti iz protunapada, da bi zasluženu pobjedu Njemačkoj osigurao domaći napadač Undav u 88. minuti. Njemačka je dominirala te je mogla zabiti puno više golova, ali je golman Gane, Benjamin Asare, jako dobro branio.

Golove pogledajte OVDJE.

Hrvatska i Gana susrest će se u zadnjem, 3. kolu skupine L 27. lipnja u Philadelphiji od 23 sata. U skupini su još Engleska i Panama. Njemačka će igrati u skupini E s Curacaom, Obalom Bjelokosti i Ekvadorom.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Zbog 'bosanskog dijamanta' odrekla se holivudske karijere: Evo tko je supruga Edina Džeke
VELIKA LJUBAV

Zbog 'bosanskog dijamanta' odrekla se holivudske karijere: Evo tko je supruga Edina Džeke

Amra Džeko, nekadašnja holivudska zvijezda, napustila je sjaj Los Angelesa zbog ljubavi prema Edinu Džeki. Dok Edin vodi Bosnu prema povijesnom Svjetskom prvenstvu, Amra je njegov najveći oslonac
JEZIVE SCENE U UFC-u: Borkinja izgubila svijest nakon brutalnog nokauta! Pobjednica se molila
NOKAUT NIJE BIO DOVOLJAN

JEZIVE SCENE U UFC-u: Borkinja izgubila svijest nakon brutalnog nokauta! Pobjednica se molila

Alexa Grasso priredila je šok večeri u UFC-u, brutalno je nokautirala Maycee Barber i ušla u povijest ženskog MMA-ja. Barber se srušila prije nego što je dotaknula pod, a Grasso je još dodatno zaključala gušenje. Dvorana je ostala bez daha, a predsjednik UFC-a Dana White nije skrivao oduševljenje
FOTO Trudna Diletta Leotta stiže na meč godine u Zenicu?! Pola BiH tražit će je pogledom...
ČUDESNA DILETTA

FOTO Trudna Diletta Leotta stiže na meč godine u Zenicu?! Pola BiH tražit će je pogledom...

Diletta Leotta uskoro bi trebala roditi, ali i dalje radi "punom parom". Jedna od posljednjih utakmica koju će pratiti s trudničkim trbuhom mogla bi biti ona između BiH i Italije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026