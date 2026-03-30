VIDEO Gana izgubila od 'elfa' uoči SP-a i susreta s Hrvatskom

Suparnik Hrvatske na skorašnjem Svjetskom nogometnom prvenstvu, reprezentacija Gane u prijateljskoj je utakmici igranoj u ponedjeljak u Stuttgartu izgubila od domaćina Njemačke sa 1-2. Gani je ovo četvrti poraz u isto toliko prijateljskih utakmica. Izgubila je od Japana (2-0), Južne Koreje (1-0) te Austrije (5-1).

Prv gol postigao je Havertz u trećoj minuti sudačke nadoknade prvog poluvremena iz kaznenog udarca dosuđenog nakon što je lopta pogodila u ruku Adjeteya, na 1-1 poravnao je Fatawu u 70. minuti iz protunapada, da bi zasluženu pobjedu Njemačkoj osigurao domaći napadač Undav u 88. minuti. Njemačka je dominirala te je mogla zabiti puno više golova, ali je golman Gane, Benjamin Asare, jako dobro branio.

Hrvatska i Gana susrest će se u zadnjem, 3. kolu skupine L 27. lipnja u Philadelphiji od 23 sata. U skupini su još Engleska i Panama. Njemačka će igrati u skupini E s Curacaom, Obalom Bjelokosti i Ekvadorom.