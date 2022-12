VIDEO 'Gdje si, Messi?' Australci prozvali Lea, odmah im je zabio

Gdje je Messi? Ti si s*anje, vikao je jedan australski navijač tik uz teren dok je Lionel izvodio slobodnjak za Argentinu u 35. minuti.

Dvanaeset sekundi poslije Leo je zabio za vodstvo u osmini finala i pretekao Diega Maradonu devetim golom na mundijalima. Argentinci su prošli u četvrtfinale pobjedom 2-1.

Nije rijetkost da ga navijači uzimaju na zub, pogotovo u dresu reprezentacije s kojom još čeka naslov svjetskog prvaka, a mnogi misle kako mu je Katar zadnja prilika. Ismijavali su ga Saudijci nakon pobjede u prvom kolu i na neki način razljutili. Zabio je Meksiku, promašio doduše penal protiv Poljske, a protiv Australije je opet zabljesnuo.

- Presretan sam zbog ove pobjede, napravili smo još jedan korak prema naslovu. Bila je to fizički jako teška i kontrolirana utakmica. Možda smo je mogli riješiti ranije i zaključati pristup golu, ali nismo. Osim njihova zadnjeg udarca koji je obranio Martínez, nismo previše patili - rekao je Messi, koji je ipak zaboravio i slalom šansu Aziza Behicha u 81. minuti.

Baš su se Australac ciparsko-turskog podrijetla i Leo pokoškali kod aut-linije u jednom trenutku, a poljski sudac Szymon Marciniak spriječio je veći sukob.

Foto: PAUL CHILDS

- Messi e nevjerojatan. On je jedan od najvećih svih vremena, on je izvanredan. Imao sam privilegiju igranja protiv Diega Maradone i treniranja Messija protiv Argentine. Argentina mora biti ponosna i sretna što je imala dva igrača ovakvog kalibra - rekao je australski izbornik Graham Arnold i dodao:

- Rekao sam dečkima da ne mogu biti ponosniji na njih i na sve što su dali, meni i zemlji. Bio je to dug, težak put od četiri i pol godine. Naravno, malo sam razočaran jer mislimo da smo mogli imati malo više. Ali siguran sam da je zemlja jako ponosna na ove dečke. Ne igraš svaki dan s trećom najboljom momčadi na svijetu i mislim da smo napravili sjajan posao. Ponosan sam na žrtvu koju su podnijeli tijekom ovog putovanja. Čuli smo puno da smo bili najlošija momčad "socceroosa" svih vremena, a došli smo do osmine finala, kao 2006. godine, uzevši šest bodova u grupi, što se nikad nije dogodilo. Nogomet je sport koji ujedinjuje našu naciju, a navijači su bili jako sretni što su prisutni na Svjetskom prvenstvu. Ali tako bi trebao biti svaki put i potrebno nam je da vlada uloži novac u razvoj ovog sporta.

Foto: MOLLY DARLINGTON

Argentina i Nizozemska sad imaju čak šest dana odmora prije njihova četvrtfinala u petak od 20 sati.

- Patili smo na kraju utakmice, znali smo da oni mogu proći, da su jaki u kontranapadu i na lopti. Malo smo patili na kraju, ali uspjeli smo i prošli. Sve utakmice su teške. Pokušavali smo igrati svoju igru, to smo i uspjeli, tako smo i zabili. Privilegij je igrati s Messijem. Znamo da moramo biti strpljivi, znamo da će on završiti tako što će naći to malo prostora i znamo da uvijek imamo tog asa u rukavu - rekao je desni bek "gauča" Nahuel Molina.

