VIDEO Gdje su svi? Dinamo prodaje ulaznice za Spartu, a oko stadiona nema žive duše

ZAGREB - Dinamo u četvrtak od 20 sati na Maksimiru igra protiv Sparte Prag prvu utakmicu play-offa Europske lige. Sergej Jakirović debitirat će na klupi nakon odlaska iz Rijeke, a u tijeku je prodaja ulaznica. Područje oko stadiona je prazno, redova nema, a tko poželi kupiti ulaznicu, to će napraviti bez čekanja. Toplinski val i 35 Celzijusovih stupnjeva učinili su svoje, no bilo je i junaka kojima je draža svježe isprintana karta pa su se pojavili na blagajni. Ipak, zasad je prodano deset tisuća ulaznica, mnogi su se odlučili na moderniji način, a to je online kupnja