VJEROJATNO ĆE U CITY

VIDEO Gianluigi Donnarumma suznih se očiju oprostio od Paris Saint-Germaina. Pogledajte

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: 1 min
2
Foto: CHRISTIAN HARTMANN/REUTERS

Donnarumma više nije dio momčadi i to je moja odluka. Gigio je jedan od najboljih golmana na svijetu, ali želim drugačiji tip vratara, rekao je trener PSG-a Luis Enrique

Gianluigi Donnarumma (26) jedan je od najboljih golmana na svijetu, ali svejedno ga se PSG odlučio riješiti i to nakon osvajanja svih mogućih trofeja prošle sezone. Trener Luis Enrique objasnio je tu odluku kluba.

Šestoligaš izvukao PSG u kupu 02:05
Šestoligaš izvukao PSG u kupu | Video: Twitter

- Donnarumma više nije dio momčadi i to je moja odluka. Gigio je jedan od najboljih golmana na svijetu, ali želim drugačiji tip vratara - rekao je španjolski trener i doveo Lucasa Chevaliera iz Lillea. 

UEFA Super Cup - Paris St Germain Training
Foto: JENNIFER LORENZINI/REUTERS

Donnarummu sada povezuju s Manchester Cityjem, Arsenalom i Manchester Unitedom, a od PSG-ovih navijača se oprostio na emotivan način nakon dvoboja protiv Angersa (2-0) na Parku Prinčeva. 

[Loïc Tanzi] Donnarumma is leaving PSG in the coming days. - PSG players stood behind Donnarumma as ultras chanted his name then surrounded him, a powerful moment. A way to say goodbye
byu/Blodgharm insoccer

Talijan je došao do tribine gdje su ultrasi kluba, a dok su mu oni skandirali, suigrači su stajali iza golmana koji je bio evidentno dirnut. 

Donnarumma je stigao u Pariz prije četiri godine kao slobodan igrač nakon isteka ugovora u Milanu. Transfermarkt mu vrijednost procjenjuje na 40 milijuna eura. 

