VIDEO Gianluigi Donnarumma suznih se očiju oprostio od Paris Saint-Germaina. Pogledajte

Gianluigi Donnarumma (26) jedan je od najboljih golmana na svijetu, ali svejedno ga se PSG odlučio riješiti i to nakon osvajanja svih mogućih trofeja prošle sezone. Trener Luis Enrique objasnio je tu odluku kluba.

- Donnarumma više nije dio momčadi i to je moja odluka. Gigio je jedan od najboljih golmana na svijetu, ali želim drugačiji tip vratara - rekao je španjolski trener i doveo Lucasa Chevaliera iz Lillea.

Donnarummu sada povezuju s Manchester Cityjem, Arsenalom i Manchester Unitedom, a od PSG-ovih navijača se oprostio na emotivan način nakon dvoboja protiv Angersa (2-0) na Parku Prinčeva.

Talijan je došao do tribine gdje su ultrasi kluba, a dok su mu oni skandirali, suigrači su stajali iza golmana koji je bio evidentno dirnut.

Donnarumma je stigao u Pariz prije četiri godine kao slobodan igrač nakon isteka ugovora u Milanu. Transfermarkt mu vrijednost procjenjuje na 40 milijuna eura.