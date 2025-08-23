Donnarumma više nije dio momčadi i to je moja odluka. Gigio je jedan od najboljih golmana na svijetu, ali želim drugačiji tip vratara, rekao je trener PSG-a Luis Enrique
VIDEO Gianluigi Donnarumma suznih se očiju oprostio od Paris Saint-Germaina. Pogledajte
Gianluigi Donnarumma (26) jedan je od najboljih golmana na svijetu, ali svejedno ga se PSG odlučio riješiti i to nakon osvajanja svih mogućih trofeja prošle sezone. Trener Luis Enrique objasnio je tu odluku kluba.
- Donnarumma više nije dio momčadi i to je moja odluka. Gigio je jedan od najboljih golmana na svijetu, ali želim drugačiji tip vratara - rekao je španjolski trener i doveo Lucasa Chevaliera iz Lillea.
Donnarummu sada povezuju s Manchester Cityjem, Arsenalom i Manchester Unitedom, a od PSG-ovih navijača se oprostio na emotivan način nakon dvoboja protiv Angersa (2-0) na Parku Prinčeva.
[Loïc Tanzi] Donnarumma is leaving PSG in the coming days. - PSG players stood behind Donnarumma as ultras chanted his name then surrounded him, a powerful moment. A way to say goodbye
Talijan je došao do tribine gdje su ultrasi kluba, a dok su mu oni skandirali, suigrači su stajali iza golmana koji je bio evidentno dirnut.
Donnarumma je stigao u Pariz prije četiri godine kao slobodan igrač nakon isteka ugovora u Milanu. Transfermarkt mu vrijednost procjenjuje na 40 milijuna eura.
