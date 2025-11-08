Obavijesti

GAZZANIGA BRILJIRAO

VIDEO Girona stigla do važne pobjede, Livaković nije branio...

Piše Petar Božičević, HINA,
Foto: ALBERT GEA/REUTERS

Da bi stvar po hrvatskog golmana bila gora, Paulo Gazzaniga je briljirao na golu Girone. Skupio je pet obrana, dvaput boksao loptu, četiri puta otklonio opasnost... Zaradio je titulu igrača utakmice prema SofaScoreu s ocjenom 8,6.

U prvom subotnjem susretu 12. kola španjolske La Lige nogometaši Girone su ostvarili tek drugu pobjedu u sezoni, pred svojim navijačima pobijedili su Alaves 1-0.

Automatski je Girona pobjegla sa samog dna ljestvice te je privremeno došla do 16. mjesta. Od početka je Girona bila bolja, a prilično brzo je i naplatila to pogotkom. Strijelac, ispostavilo se kasnije jedinog pogotka, bio je Ukrajinac Cigankov u 16. minuti.

Sve do kraja rezultat se nije mijenjao premda je bliže bila Girona drugom golu nego li Alaves izjednačenju. Hrvatski reprezentativni vratar Dominik Livaković i ovaj je susret pratio s Gironine klupe za pričuve.

