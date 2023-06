VIDEO God-bye: Ibrahimović se u suzama oprostio od nogometa

Malmö, Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, PSG, Manchester United, LA Galaxy i u dva navrata Milan. Zlatan Ibrahimović (41) svoje je odigrao. Veliki švedski nogometaš bošnjačko-hrvatskih korijena objavio je nakon nedjeljne utakmice Milana protiv Spezije da odlazi u mirovinu.

Na neki način, tamo ga je potjerao Milan jer je dan uoči utakmice objavio kako mu neće ponuditi novi ugovor. No on je to vjerojatno mogao očekivati.

"God-bye", poručili su navijači u koreografiji na San Siru, a nakon utakmice se od njih oprostio sam Ibra i nije mogao zaustaviti suze.

Ibrahimović je ove sezone prožete ozljedama sakupio tek 144 minute na terenu u četiri nastupa, ali je postao i najstariji strijelac u povijesti Serie A iskoristivši kazneni udarac protiv Udinesea u ožujku.

- I dalje sam bog, i dalje sam broj 1, sada sam se vratio i glazba se mijenja. Imam toliku želju, toliko toga želim napraviti, što sam izgubio u ovih sedam-osam mjeseci - govorio je u veljači, no nakon toga je tijelo ipak reklo: dosta je.

Postao je najstariji igrač koji je nastupio u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo. Utakmica protiv Belgije, pokazalo se, bila mu je i posljednja.

Ibrahimović se u Milan vratio početkom 2020. godine te je prošle sezone s momčadi osvojio naslov prvaka Italije, prvi nakon 2011. godine kada je Šveđanin također bio u sastavu. Ibrahimović je dres "crno-crvenih" nosio i od 2010. do 2012. godine.