VIDEO Gol za spas u Švicarskoj! Evo kako je Zajc donio remi Dinamu na kraju utakmice

Dinamo je preko Mihe Zajca stigao do izjednačenja protiv Thuna u drugom pretkolu Lige prvaka. "Modri" su se u zaostatku našli već u 20. minuti, kada je Labeau zabio nakon loše reakcije Dinamove obrane na ubačaj.

Nakon toga zagrebačka je momčad u nekoliko navrata bila vrlo blizu izjednačenju, a Thun se čak dvaput spasio izbacivanjem lopte s gol-crte. Ipak, u 86. minuti spasa nije bilo. Hoxha se našao u izvrsnoj prilici, no spetljao se pokušavajući doći u poziciju za udarac. Obrana Thuna izbila je loptu, ali nedovoljno dobro, pa je ona stigla do Topića.

Igrač koji je u završnici ušao zajedno s Kačavendom u sredini je, tik izvan kaznenog prostora, uočio Zajca. Slovenac je odmah pucao iz prve i zabio. Lopta nije išla u sam kut, ali je uhvatila Steffena na krivoj nozi. Gol pogledajte OVDJE.

Bio je to ujedno i konačan rezultat utakmice. Uzvrat je na rasporedu 28. srpnja na Maksimiru od 20 sati.