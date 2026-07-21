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GOL KOJI PUNO ZNAČI

VIDEO Gol za spas u Švicarskoj! Evo kako je Zajc donio remi Dinamu na kraju utakmice

Piše Domagoj Vugrinović,
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VIDEO Gol za spas u Švicarskoj! Evo kako je Zajc donio remi Dinamu na kraju utakmice
Foto: rtl
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Uzvrat utakmice drugog kola Lige prvaka između Dinama i Thuna je na rasporedu 28. srpnja na Maksimiru od 20 sati

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Dinamo je preko Mihe Zajca stigao do izjednačenja protiv Thuna u drugom pretkolu Lige prvaka. "Modri" su se u zaostatku našli već u 20. minuti, kada je Labeau zabio nakon loše reakcije Dinamove obrane na ubačaj.

Nakon toga zagrebačka je momčad u nekoliko navrata bila vrlo blizu izjednačenju, a Thun se čak dvaput spasio izbacivanjem lopte s gol-crte. Ipak, u 86. minuti spasa nije bilo. Hoxha se našao u izvrsnoj prilici, no spetljao se pokušavajući doći u poziciju za udarac. Obrana Thuna izbila je loptu, ali nedovoljno dobro, pa je ona stigla do Topića.

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Igrač koji je u završnici ušao zajedno s Kačavendom u sredini je, tik izvan kaznenog prostora, uočio Zajca. Slovenac je odmah pucao iz prve i zabio. Lopta nije išla u sam kut, ali je uhvatila Steffena na krivoj nozi. Gol pogledajte OVDJE.

Bio je to ujedno i konačan rezultat utakmice. Uzvrat je na rasporedu 28. srpnja na Maksimiru od 20 sati.

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