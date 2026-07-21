Mladen Petrić prve nogometne korake napravio je u Švicarskoj, gdje je stekao i državljanstvo
Utakmicu Dinama u Švicarskoj s tribina pratio i bivši 'vatreni'
Utakmicu Thuna i Dinama u drugom pretkolu Lige prvaka došao je pogledati i legendarni bivši "vatreni" Mladen Petrić. Petrić je tijekom bogate karijere igrao za Baden, Grasshopper, Basel, Borussiju Dortmund, HSV, Fulham, West Ham United i Panathinaikos. Uz hrvatsko ima i švicarsko državljanstvo, a danas živi u Švicarskoj.
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Reprezentativnu karijeru započeo je upravo u Švicarskoj, gdje je nastupao za U-17 reprezentaciju, a potom je igrao za hrvatsku U-21 reprezentaciju. U seniorskom nogometu ipak se odlučio za domovinu u kojoj je rođen. Za "vatrene" ima 45 nastupa, a trenutačno radi kao nogometni analitičar za Sky Sport Germany i švicarsku televiziju Blue Sport.
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