ČUDESNI MOTTA

VIDEO Golman Lazija postavio rekord u Italiji. U povijesti su samo dvojica 'skidala' 4 penala

Jakov Drobnjak
VIDEO Golman Lazija postavio rekord u Italiji. U povijesti su samo dvojica 'skidala' 4 penala
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Mladi golman Motta postao je heroj Lazija obranivši čak četiri penala i osigurao finale Kupa protiv Intera. Dramatična noć u Bergamu donijela je nevjerojatnu pobjedu za Rimljane

Nogometaši Lazija plasirali su se u finale talijanskog Kupa nakon nevjerojatne drame u Bergamu, gdje su nakon raspucavanja penala svladali Atalantu. Apsolutni junak utakmice bio je 21-godišnji golman Rimljana, Edoardo Motta, koji je obranio čak četiri uzastopna udarca s bijele točke i tako svojoj momčadi osigurao borbu za trofej.

Coppa Italia - Semi Final - Second Leg - Atalanta v Lazio
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Lazio je poveo u 84. minuti kada je Alessio Romagnoli iz blizine pospremio loptu u mrežu nakon kornera. Činilo se da je to kraj za Atalantu, no samo dvije minute kasnije Mario Pašalić je preciznim udarcem izjednačio na 1-1 i odveo utakmicu u produžetke. Da drame ne nedostaje, pobrinuo se opet Motta, koji je u sudačkoj nadoknadi fantastičnom paradom obranio udarac glavom Gianluce Scamacce i spasio Lazio poraza.

Nakon što u produžecima nije bilo golova, pobjednik je odlučen izvođenjem jedanaesteraca. Atalanta je povela nakon što je Raspadori bio precizan, a Lazio promašio svoja prva dva udarca. No, tada na scenu stupa mladi Motta. Golman koji je u Lazio stigao u siječnju iz drugoligaša Reggiane i postao starter zbog ozljede prvog golmana Provedela, ušao je u seriju iz snova. Obranio je četiri jedanaesterca zaredom! Obranio je udarce Scamacce, Zappacoste, Pašalića i na kraju Charlesa De Ketelaerea za konačnu pobjedu Lazija 2-1 u raspucavanju.

Obrana četiri uzastopna jedanaesterca u jednom raspucavanju pothvat je koji se rijetko viđa i koji je Mottu preko noći pretvorio u heroja te je ovo prvi put u Italiji da se nešto tako dogodilo. Najpoznatiji takav slučaj dogodio se u finalu Kupa prvaka 1986. godine, kada je golman Steaue, Helmuth Duckadam, obranio sva četiri penala igračima Barcelone.

Također, nedavno je i golman PSG-a Matvei Safonov obranio četiri udarca zaredom u finalu Interkontinentalnog kupa protiv Flamenga. Za usporedbu, rekord na Svjetskim prvenstvima su tri obrane, a drže ga Portugalac Ricardo te hrvatski golmani Danijel Subašić i Dominik Livaković.

Lazio će u finalu Kupa, koje se igra 13. svibnja na njihovom Olimpicu u Rimu, igrati protiv milanskog Intera. Za rimski klub to će biti prvo finale nakon sedam godina, kada su posljednji put i osvojili ovaj trofej.

Komentari 1
FOTO Luksuzni dom Modrićevih od 12 milijuna eura: 13 soba, kino, garaža za 10 automobila...
KAPETANOVA MADRIDSKA VILA

FOTO Luksuzni dom Modrićevih od 12 milijuna eura: 13 soba, kino, garaža za 10 automobila...

Modrić je za sobom u Madridu ostavio veliko nasljeđe i 28 trofeja po čemu je rekorder kluba. U glavnom gradu Španjolske je godinama živio u naselju La Moraleja, u vili s okućnicom na 2700 kvadrata
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO Nestala je s terena, otišla u reality pa postala model u tangicama. Sad se vraća tenisu
BILA JE 26. NA SVIJETU

FOTO Nestala je s terena, otišla u reality pa postala model u tangicama. Sad se vraća tenisu

Talijanska tenisačica Camila Giorgi (34) šokirala je svijet prošle godine nakon što se odlučila umiroviti iz sporta kako bi postala model za donje rublje... Ali nedavno je najavila povratak na WTA Tour od 2027. godine

