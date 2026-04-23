VIDEO Golman Lazija postavio rekord u Italiji. U povijesti su samo dvojica 'skidala' 4 penala

Nogometaši Lazija plasirali su se u finale talijanskog Kupa nakon nevjerojatne drame u Bergamu, gdje su nakon raspucavanja penala svladali Atalantu. Apsolutni junak utakmice bio je 21-godišnji golman Rimljana, Edoardo Motta, koji je obranio čak četiri uzastopna udarca s bijele točke i tako svojoj momčadi osigurao borbu za trofej.

Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Lazio je poveo u 84. minuti kada je Alessio Romagnoli iz blizine pospremio loptu u mrežu nakon kornera. Činilo se da je to kraj za Atalantu, no samo dvije minute kasnije Mario Pašalić je preciznim udarcem izjednačio na 1-1 i odveo utakmicu u produžetke. Da drame ne nedostaje, pobrinuo se opet Motta, koji je u sudačkoj nadoknadi fantastičnom paradom obranio udarac glavom Gianluce Scamacce i spasio Lazio poraza.

Nakon što u produžecima nije bilo golova, pobjednik je odlučen izvođenjem jedanaesteraca. Atalanta je povela nakon što je Raspadori bio precizan, a Lazio promašio svoja prva dva udarca. No, tada na scenu stupa mladi Motta. Golman koji je u Lazio stigao u siječnju iz drugoligaša Reggiane i postao starter zbog ozljede prvog golmana Provedela, ušao je u seriju iz snova. Obranio je četiri jedanaesterca zaredom! Obranio je udarce Scamacce, Zappacoste, Pašalića i na kraju Charlesa De Ketelaerea za konačnu pobjedu Lazija 2-1 u raspucavanju.

Obrana četiri uzastopna jedanaesterca u jednom raspucavanju pothvat je koji se rijetko viđa i koji je Mottu preko noći pretvorio u heroja te je ovo prvi put u Italiji da se nešto tako dogodilo. Najpoznatiji takav slučaj dogodio se u finalu Kupa prvaka 1986. godine, kada je golman Steaue, Helmuth Duckadam, obranio sva četiri penala igračima Barcelone.

Također, nedavno je i golman PSG-a Matvei Safonov obranio četiri udarca zaredom u finalu Interkontinentalnog kupa protiv Flamenga. Za usporedbu, rekord na Svjetskim prvenstvima su tri obrane, a drže ga Portugalac Ricardo te hrvatski golmani Danijel Subašić i Dominik Livaković.

Lazio će u finalu Kupa, koje se igra 13. svibnja na njihovom Olimpicu u Rimu, igrati protiv milanskog Intera. Za rimski klub to će biti prvo finale nakon sedam godina, kada su posljednji put i osvojili ovaj trofej.

*uz korištenje AI-a