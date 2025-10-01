VIDEO Gotov projekt novoga hrvatskog stadiona. Prvi čovjek grada objavio: 'HNL, stižemo!'

spavaju na goloj zemlji

VIDEO Palestinka s djecom pobjegla iz rata: 'Umorni smo više od ovakvog života...' -Umorni smo, stvarno smo umorni od ovog života. Što su naša djeca skrivila da nemaju odjeću, hranu i piće kao svi drugi? Naša djeca su uništena, naša mladost je uništena-, ispričala je za Reuters shrvana Samar Abdel Jawad. S djecom je pobjegla iz Gaze, nakon što im je uništen jedini dom kojeg su imali. Sada spavaju kraj ceste, ispod improviziranog šatora od svega par štapova i plahti.

