UVJETI DOSTOJNI EUROPE

VIDEO Gotov projekt novoga hrvatskog stadiona. Prvi čovjek grada objavio: 'HNL, stižemo!'

Gradonačelnik Dario Hrebak objavio je dovršetak projekta Arene Bjelovar. Stadion s 5040 mjesta ispunjavat će uvjete i za europske utakmice. Ispod tribine bit će prva hrvatska streljačka dvorana za malokalibarsku pušku i pištolj za olimpijca Mirana Maričića i kolege. Gradnja kreće u ožujku 2026., završetak u kolovozu 2027. Vrijednost: 10 milijuna eura. "1. HNL, stižemo!", poručio je Hrebak.

Plan Arene Bjelovar
Plan Arene Bjelovar

novi život u BiH

VIDEO Iz Gaze pobjegla u Mostar pa otvorila pekaru: 'Sve što zaradim šaljem svojima'

'Palestinska kuća' pekara je u središtu Mostara koju je otvorila Samira Elbarawy Rajab uz pomoć prijatelja. Prije dvije godine iz Beit Lahia, grada u Pojasu Gaze, je pobjegla od rata. Dio obitelji došao je za njom u BiH, dok dio članova još uvijek živi u razrušenoj Gazi, ispričala je za Reuters. -Što zaradimo, to im pošaljemo. Ali daj Bože samo da budu živi i zdravi', kaže Samira

Iz Gaze pobjegla u Mostar pa otvorila pekaru: 'Sve što zaradim šaljem svojima'
Iz Gaze pobjegla u Mostar pa otvorila pekaru: 'Sve što zaradim šaljem svojima'
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Pobuna doktora zbog Vilija; Zagorcima žele uzeti oranice

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Kandidati odbili Povjerenstvo zbog pritisaka na Beroša, zbog birokracije Petrač ostao iza rešetaka, Frane Staničić naslijedit će Miroslava Šeparovića na čelu Ustavnog suda, pobuna u Zagorju...

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Pobuna doktora zbog Vilija; Zagorcima žele uzeti oranice
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Pobuna doktora zbog Vilija; Zagorcima žele uzeti oranice
SPRETNA VOŽNJA

VIDEO U Puli je održano natjecanje policijskih motorista

PULA U utorak je održano 15. natjecanje policijskih motociklista, koje od 2015. nosi naziv Memorijal “Šime Buzov”. Na posebno pripremljenom poligonu policijski službenici su podno velebne Arene, na motociklima od oko 300 kg, pokazali svoja znanja i vještine. Najspretniji je bio Slavko Lijić iz PU osječko-baranjske.

Pula: Natjecanje u spretnosti policijskih motorista "Memorijal Šime Buzov"
Pula: Natjecanje u spretnosti policijskih motorista "Memorijal Šime Buzov"
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Svijeće i molitva za Antoniju Đ.

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Svijeće i molitva za Antoniju Đ., suđenje za smrt kćeri, Janaf između dvije vatre, vinograd kao jamčevina, Moskva postala laka meta, smrt brža od birokracije...

Gledajte 240 sekundi 24sata
Gledajte 240 sekundi 24sata
spavaju na goloj zemlji

VIDEO Palestinka s djecom pobjegla iz rata: 'Umorni smo više od ovakvog života...'

-Umorni smo, stvarno smo umorni od ovog života. Što su naša djeca skrivila da nemaju odjeću, hranu i piće kao svi drugi? Naša djeca su uništena, naša mladost je uništena-, ispričala je za Reuters shrvana Samar Abdel Jawad. S djecom je pobjegla iz Gaze, nakon što im je uništen jedini dom kojeg su imali. Sada spavaju kraj ceste, ispod improviziranog šatora od svega par štapova i plahti.

Palestinka koja je pobjegla iz Gaze: 'Umorni smo od ovog života'
Palestinka koja je pobjegla iz Gaze: 'Umorni smo od ovog života'

