VIDEO Gotov projekt novoga hrvatskog stadiona. Prvi čovjek grada objavio: 'HNL, stižemo!'
Gradonačelnik Dario Hrebak objavio je dovršetak projekta Arene Bjelovar. Stadion s 5040 mjesta ispunjavat će uvjete i za europske utakmice. Ispod tribine bit će prva hrvatska streljačka dvorana za malokalibarsku pušku i pištolj za olimpijca Mirana Maričića i kolege. Gradnja kreće u ožujku 2026., završetak u kolovozu 2027. Vrijednost: 10 milijuna eura. "1. HNL, stižemo!", poručio je Hrebak.
