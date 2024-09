VIDEO Gušter opet izazvao kaos i pomutnju u Singapuru! Dvojica ga lovila, pogledajte urnebes

Veliki reptil upao je na uličnu stazu Marina Bay tijekom trećeg treninga vozača Formule 1 za Veliku nagradu Singapura.

Komodski varan ušetao je na stazu i gegao se s noge na nogu dok je bolid Fernanda Alonsa bio na njoj. Trening je ubrzo prekinut i crvena staza označila je kraj dok se situacija ne raščisti, a redari su krenuli u lov na guštera.

Dvojica su mu prišla, a kada ih je opazio dao se u bijeg. I to poprilični, komodski varani mogu trčati i do 20 km/h što je naš protagonist i demonstrirao.

Cijela situacija izazvala je oduševljenje i smijeh među članovima i vozačima momčadi, a kamera je uhvatila osmijeh Daniela Ricciarda.

I Verstappen imao bliski susret

Inače, komodski varani u pravilu gotovo svake godine prekinu neki od događaja Formule 1 u Singapuru. Bio to trening, kvalifikacije ili samu utrku. Podsjećamo na scenu iz 2016. godine kada je jedan istrčao pred Maxa Verstappena, on je to javio svojem timu, a stigao mu je odgovor:

- Sada si oči u oči s Godzillom.

Indonezija je prirodno stanište komodskog varana koji je poznat i kao "komodo zmaj". Singapur se nalazi na istom području kao i susjedna Indonezija i također je prirodno stanište ovoga reptila.