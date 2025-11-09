VIDEO Gvardiol dobio poklon novinarke BBC-a: 'Pred Lukom Modrićem sam još sramežljiv'

Joško Gvardiol proživljava najbolje dane u dresu Manchester Cityja. Nakon početnog perioda prilagodbe, postao je nezamjenjiv kotačić u stroju Pepa Guardiole i branič s najviše golova u Premier ligi. Ipak, put do zvijezda bio je sve samo ne lagan. U opuštenom razgovoru s novinarkom BBC-a, dok su šetali trening-kampom "građana", Gvardiol je pokazao skromnu i prizemljenu stranu, progovorivši o temama o kojima rijetko govori.

Manchester je napokon postao dom, a Kovačić "očinska figura"

Iako je u Manchesteru već treću godinu, Gvardiol priznaje da se tek ove sezone uistinu osjeća kao kod kuće. Prva sezona, kaže, bila je prilično teška, no sve je postalo lakše dolaskom suigrača iz reprezentacije, Matea Kovačića.

- Moram priznati da se prvi put osjećam kao da sam stvarno kod kuće. Prva sezona bila je teška, ali sve je puno lakše uz Matea - započeo je Gvardiol, otkrivši dubinu njihovog prijateljstva.

- Sretan sam što je ovdje sa mnom. Stariji je od mene osam godina i ima ogromno iskustvo. Prošao je kroz puno toga u karijeri i od njega mogu puno naučiti.

Novinarka ga je podsjetila na njegovu raniju izjavu u kojoj je Kovačića opisao kao "očinsku figuru", što je Gvardiol bez zadrške potvrdio.

- Da, rekao sam mu to, naravno - nasmijao se Joško.

- Iako ima 31 godinu, nikad to ne biste rekli po načinu na koji se ponaša i kreće, na terenu i izvan njega. Rekao bih da je zapeo na 25 ili 26 godina. Volim otići do njega, razgovarati s njim i njegovom suprugom, igrati se s djecom. Dobro je imati nekoga za razgovor, pogotovo jer su moji roditelji i obitelj u Hrvatskoj.

Sramežljivost pred Modrićem i san o Premier ligi

Dok o Kovačiću govori s velikom prisnošću, Gvardiol otkriva kako s kapetanom reprezentacije, Lukom Modrićem, ima nešto drugačiji odnos, prvenstveno zbog vlastite sramežljivosti. Na pitanje je li ikada tražio savjet od Modrića prije dolaska u Englesku, odgovorio je niječno.

- Ne baš. Još sam ponekad sramežljiv. Naravno, Luka Modrić je hrvatska legenda i većinu vremena kada sam s reprezentacijom, razmijenimo tek nekoliko riječi, pitam ga kako je i to je to - iskreno je priznao.

Savjete je, umjesto toga, tražio od Kovačića. Ipak, dolazak u Englesku za njega je bio ispunjenje dječačkog sna.

- Kao mlađi, sanjao sam igrati u Engleskoj, u Premier ligi. Naravno da sam ponosan na sve što sam postigao. Da ste me prije pet godina pitali vidim li se u Manchester Cityju, rekao bih da nema šanse, da je to nemoguće.

Foto: Hannah McKay

Odustajanje zbog košarke i očev utjecaj

Put do vrha bio je ispunjen sumnjama. Gvardiol je otkrio šokantan detalj iz tinejdžerskih dana u Dinamu, kada je ozbiljno razmišljao o prekidu nogometne karijere.

- Da, razmišljao sam o odustajanju. U to vrijeme, sa 16-17 godina, često sam bio na klupi i pitao se hoću li uspjeti - prisjeća se Joško.

- Jako volim i košarku. Svi moji prijatelji su tada igrali košarku pa sam razmišljao: 'Možda da se i ja prebacim na košarku?'. Taj sport mi je broj jedan.

Ljubav prema nogometu ipak je naslijedio od oca Tihomira, koji je i sam bio amaterski nogometaš. Otac, inače ribar iz Novigrada, usadio mu je ljubav prema sportu, ali i prema ribi, iako Joško danas ima drugačije preferencije.

- Tata je odgovoran za moju ljubav prema nogometu. On je ribar, tako da sam odrastao na ribi. Volim je, pogotovo ljeti, ali moram priznati da mi je sada već dosta. Danas preferiram meso - rekao je kroz smijeh, ispravivši i netočan podatak da mu je majka pekarica; radila je u prodaji.

Foto: MARCO BELLO/REUTERS

Skriveni talent za slastice i savjet za Fantasy igrače

Da nije postao jedan od najboljih braniča svijeta, Gvardiol bi se možda okušao u sasvim drugoj profesiji, slastičarstvu.

- Volim kuhati, i to sve, ne samo slastice - kazao je, na što ga je novinarka iznenadila poklonom, kutijom luksuznih kolača.

- Ovo je luksuz. Ja to radim u 'low budget' varijanti - našalio se Gvardiol, obećavši da će ih pojesti nakon treninga.

Zbog svestranosti i golgeterskih sposobnosti igrao je kao krilo, "desetka" pa čak i napadač u mlađim danima. Prošle sezone bio je iznimno popularan među igračima Fantasy Premier lige. Ipak, za ovu sezonu ima humorističan savjet.

- Hoće li opet biti golova? Nisam siguran, dat ću sve od sebe. Ali ako me pitate trebate li me staviti u svoju Fantasy momčad... ne bih vam preporučio - zaključio je Gvardiol uz osmijeh.

Kroz razgovor za BBC, Joško Gvardiol još je jednom pokazao zašto ga, osim zbog nogometnog umijeća, navijači cijene i zbog njegove skromnosti i iskrenosti. Mladić koji je sanjao Premier ligu, bio na rubu odustajanja zbog košarke, a danas je zvijezda jednog od najvećih svjetskih klubova, ostaje čvrsto na zemlji, ponosan na svoj put i zahvalan onima koji su mu na tom putu pomogli.