VIDEO Gvardiol pogađao fotke svojih suigrača iz djetinjstva pa prasnuo u smijeh: 'Ne pokazuj'

Joško Gvardiol zabio je gol za Manchester City u 15. kolu engleskog prvenstva protiv Sunderlanda. Gol kojim je potvrdio da je u jako dobroj formi i da je uhvatio ritam. Neizostavan je u momčadi Pepa Guardiole, a njegova popularnost raste iz dana u dan. Gvardiol je sudjelovao u izazovu na društvenim mrežama koji je otišao viralno, a navijače je posebno nasmijala njegova reakcija na kraju.

Naime, Gvardiolu je izazov postavila Celine Dept (26), belgijska internetska senzacija koja je i sama bila nogometašica, a sada ima oko pet milijuna pratitelja na Instagramu. Ona je hrvatskom stoperu dala zadatak da pogodi svoje suigrače na slikama kada su bili djeca. Gvardiol se jako dobro snalazio, zapeo pred kraj, a onda nasmijao cijelu javnost.

Redom je bez problema pogodio Erlinga Haalanda, Gianluigija Donnarummu, Bernarda Silvu, Phila Fodena, Abdukodira Khusanova i Jeremyja Dokua, a onda je došla na red slika mladog Pepa Guardiole, trenera Cityja. Gvardiol se malo zamislio, a onda mu je Celine dala hint i rekla da na slici ne mora biti igrač. Tada je pogodio da se radi o Pepu. Za kraj je Celine ostavila njegovu sliku, a Gvariol joj rekao: "O moj Bože. Nemoj to pokazati", uz smijeh, a Celine je sliku još više povećala.

City se s Gvardiolom kao vođom obrane vratio na pobjedničke staze nakon poraza od Newcastla i Bayera iz Leverkusena. "Građani" su vezali tri pobjede za redom u prvenstvu (Leeds, Fulham, Sunderland), a sada ih čeka veliki dvoboj u Ligi prvaka. City gostuje kod Real Madrida u šestom kolu najelitnijeg europskog natjecanja, a spektakl je zagarantiran.