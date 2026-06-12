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NORVEŠKA ZVIJEZDA

VIDEO Haaland na finalu NHL-a: Dvorana eksplodirala od ovacija

Piše Bruno Lukas,
Čitanje članka: 4 min
VIDEO Haaland na finalu NHL-a: Dvorana eksplodirala od ovacija
Foto: Screenshot/twitter

Erling Haaland posjetio je petu utakmicu NHL finala između Carolinae Hurricanesa i Vegas Golden Knightsa u Raleighu, blizu norveške baze na SP-u

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Erling Haaland (25) je uoči početka Svjetskog prvenstva iskoristio slobodno vrijeme za posjet jednom od najvećih sportskih spektakla u Sjevernoj Americi.

U društvu suigrača Lea Ostigarda (26), Sandra Bergea (28) i b (26), te izbornika Solbakkena, otišao je u Raleigh na hokejašku poslasticu, petu utakmicu finala NHL-a u kojoj su domaći Carolina Hurricanes pobijedili Vegas Golden Knightse 4-2 i poveli u seriji 3-2.

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Foto: Instagram

Prije početka utakmice Haaland je na društvenim mrežama podijelio snimke nabijene atmosfere i poručio da je spektakl 'nevjerojatan'.

A onda je dvorana uzvratila, kada su ga prikazali na velikom ekranu i spiker pročitao njegovo ime, publika je nagradila norvešku zvijezdu glasnim ovacijama. NHL je objavio fotografiju Haalanda i poželio mu dobrodošlicu, a vodeći američki mediji izvijestili su o njegovoj posjeti.

Haaland i Norveška SP otvaraju utakmicom u skupini u kojoj ih čekaju Irak, Senegal i Francuska. Norvežanin dolazi u sjajnoj formi – u 50 nastupa za reprezentaciju zabio je čak 55 golova, a u kvalifikacijama je u osam utakmica bio mreže punio 16 puta.

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