VIDEO Haaland na finalu NHL-a: Dvorana eksplodirala od ovacija

Erling Haaland (25) je uoči početka Svjetskog prvenstva iskoristio slobodno vrijeme za posjet jednom od najvećih sportskih spektakla u Sjevernoj Americi.

U društvu suigrača Lea Ostigarda (26), Sandra Bergea (28) i b (26), te izbornika Solbakkena, otišao je u Raleigh na hokejašku poslasticu, petu utakmicu finala NHL-a u kojoj su domaći Carolina Hurricanes pobijedili Vegas Golden Knightse 4-2 i poveli u seriji 3-2.

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Prije početka utakmice Haaland je na društvenim mrežama podijelio snimke nabijene atmosfere i poručio da je spektakl 'nevjerojatan'.

He might be enjoying this more than football 😂🏑 pic.twitter.com/gDOphTi7WZ — 433 (@433) June 12, 2026

A onda je dvorana uzvratila, kada su ga prikazali na velikom ekranu i spiker pročitao njegovo ime, publika je nagradila norvešku zvijezdu glasnim ovacijama. NHL je objavio fotografiju Haalanda i poželio mu dobrodošlicu, a vodeći američki mediji izvijestili su o njegovoj posjeti.

Erling Haaland enjoying some hockey at the #StanleyCup Final 🤩 pic.twitter.com/J1YkdnJ4Pc — ESPN (@espn) June 12, 2026

Haaland i Norveška SP otvaraju utakmicom u skupini u kojoj ih čekaju Irak, Senegal i Francuska. Norvežanin dolazi u sjajnoj formi – u 50 nastupa za reprezentaciju zabio je čak 55 golova, a u kvalifikacijama je u osam utakmica bio mreže punio 16 puta.