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VIDEO Hajduk je dobio vrijedno priznanje od Uefe! Evo kakvo

Piše Ivan Kužela,
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VIDEO Hajduk je dobio vrijedno priznanje od Uefe! Evo kakvo
Susret 1. kola Konferencijske lige između Hajduka i Ajaxa | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Hajduk je srušio Ajax 2-1 na Poljudu i osvojio Uefinu nagradu za najbolju izvedbu tjedna u Konferencijskoj ligi; sjajna akcija za gol Bambe je očarala Uefin žiri

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Hajduk je pobjedom protiv Ajaxa 2-1 na Poljudu zaslužio novo priznanje na europskoj sceni. Nagrada se tiče same igre na terenu, a ne cjelokupne atmosfere i izgreda koji su nastali prije, tijekom i nakon utakmice. Uefa je splitski klub proglasila autorom najbolje izvedbe tjedna u Konferencijskoj ligi, objavivši tu odluku na društvenim mrežama.

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Hajduk nakon Ajaxa VIDEO
Hajduk nakon Ajaxa | Video: Hajduk Digital TV

Europska nogometna organizacija vijest je potvrdila na društvenoj mreži X:

- Izvanredna predstava Hajduka iz Splita donijela mu je priznanje za najbolju izvedbu tjedna, piše u objavi.

Priznanje 'Performance of the Week' dodjeljuje se momčadi čija se izvedba tijekom tjedna izdvojila u europskim natjecanjima. Ovoga puta nagrada je pripala Hajduku nakon velikog rezultatskog uspjeha protiv Ajaxa na Poljudu. Izdvojena je bila akcija koja je prethodila golu Bambe; sjajno snalaženje asistenta Šotičeka te lijepa završnica krilnog napadača.

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