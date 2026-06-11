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NOVO POJAČANJE

VIDEO Hajduk objavio da je na Poljud stigao talent iz Dinama

Piše Jakov Drobnjak,
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VIDEO Hajduk objavio da je na Poljud stigao talent iz Dinama
Foto: HNK Hajduk

Hajduk je predstavio novo pojačanje: 19-godišnji Anđelo Šutalo stiže besplatno iz Dinama i potpisuje na tri godine

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Hajduk je na svoji društvenim mrežama predstavio novo pojačanje. Kao slobodan igrač u splitski klub dolazi Anđelo Šutalo (19). Do sada je igrao u Dinamu te je član hrvatske U-19 reprezentacije. Šutalo nije htio potpisati novi ugovor s Dinamom, u Hajduku ga očekuje trogodišnji ugovor, objavio je Hajduk.

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"More, Dalmaciju i pismu splitsku", napisao je Hajduk uz opis videa.

Šutalo, kojemu je prirodna pozicija ofenzivni vezni, protekle dvije sezone nastupao je za Dinamove juniore te U-21 momčad u Premier League International Cupu. Ranije je nosio i kapetansku vrpcu kadetske selekcije, no priliku u seniorskoj momčadi nije dočekao. U dresu hrvatskih mlađih reprezentacija upisao je 28 nastupa i pet pogodaka, a posebno se istaknuo protiv Srbije, kojoj je u jesenskoj pobjedi 4-1 zabio dva gola i dodao jednu asistenciju.

- Sjajan je osjećaj, sretan sam što sam potpisao za Hajduk, jedva čekam priključiti se ekipi. Prije nego se priključim pripremama moram odigrati i Europsko prvenstvo s U-19 reprezentacijom te se radujem tom natjecanju i očekujem naš dobar rezultat. S velikim nestrpljenjem čekam izaći pred Poljud i našu predivnu publiku. Bit će to poseban trenutak za moju obitelj i prijatelje koji su bili jako sretni što potpisujem za Hajduk - podjelio je Šutalo s nama svoje prve dojmove nakon potpisa - rekao je Šutalo.

To je Hajdukovo drugo službeno pojačanje ovo ljeto. Podsjetimo, krajem svibnja je na Poljud stigao Etnik Brutti, 22-godišnji albanski veznjak.  Na Kosovu i u Albaniji smatraju ga vrlo zanimljivim talentom, a prošle je sezone za Malishevu nastupao u prvenstvu, Kupu i kvalifikacijama za Konferencijsku ligu. U 35 utakmica zabio je devet golova i dodao pet asistencija, uz 11 žutih kartona. 

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Komentari 10
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