U ČETVRTFINALU KUPA
VIDEO Hat-trick Adu-Adjeija i riječka šetnja uz četiri rijeke. Pogledajte golijadu u Karlovcu
KARLOVAC - RIJEKA 1-4 Drugoligaš kojega vodi Igor Pamić nije uspio stvoriti veće probleme Matjažu Keku izuzev počasnog gola koji je zabio Luka Kapulica u 76. Prije njega je Daniel Adu Adjei pokazao raskoš talenta postigavši prvi hat-trick u hrvatskom nogometu (14., 23. i 41. minuta), dok je jednoga pred kraj (85.) zabio i Iranac Mohammad Mohebi.
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