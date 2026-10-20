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U ČETVRTFINALU KUPA

VIDEO Hat-trick Adu-Adjeija i riječka šetnja uz četiri rijeke. Pogledajte golijadu u Karlovcu

KARLOVAC - RIJEKA 1-4 Drugoligaš kojega vodi Igor Pamić nije uspio stvoriti veće probleme Matjažu Keku izuzev počasnog gola koji je zabio Luka Kapulica u 76. Prije njega je Daniel Adu Adjei pokazao raskoš talenta postigavši prvi hat-trick u hrvatskom nogometu (14., 23. i 41. minuta), dok je jednoga pred kraj (85.) zabio i Iranac Mohammad Mohebi.

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Karlovac - Rijeka 1-4 (Kup) VIDEO
Karlovac - Rijeka 1-4 (Kup) | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Opširnije o utakmici pročitajte OVDJE.

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi 24sata': Penava prozvao policiju, Meloni šalje vojsku, Beljo ruši rekorde

Penava napao MUP zbog objave fotografija navijača, a Božinović mu odgovorio da policija radi po zakonu. Donosimo i ostale vijesti dana: od nemira u Italiji i Francuskoj do Zelenskog, Maje Šuput i Dinamova golgetera Belje koji je nadmašio Kanea i Haalanda.

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Gledajte '240 sekundi 24sata': Penava prozvao policiju, Meloni šalje vojsku, Beljo ruši rekorde VIDEO
Gledajte '240 sekundi 24sata': Penava prozvao policiju, Meloni šalje vojsku, Beljo ruši rekorde | Video: 24sata/Video
odnijeli nakit, sef i mobitele

VIDEO Lopovi upali u zlatarnicu usred nereda u Francuskoj. Vlasnica sve to uživo gledala

Marie Choquet, suvlasnica draguljarnice Koumal Bijoux u Lyonu, na snimkama nadzornih kamera gledala je kako joj pljačkaši uništavaju i pljačkaju trgovinu tijekom nasilnih prosvjeda u Francuskoj. Unatoč njezinim pozivima i molbama, policija nije intervenirala. Pljačkaši su odnijeli nakit, sef i nekoliko iPhonea, a jedan od ukradenih telefona poslije je lociran u trgovini u okolici Lyona. Choquet je ponovno obavijestila policiju, no, kako tvrdi, ni tada nisu reagirali. Kad čujem političare da govore kako je učinjeno sve što se moglo, znam da to nije istina. Sve se ovo moglo izbjeći. Potpuno smo shrvani - izjavila je za LCI. Iako bi osiguranje trebalo pokriti štetu, Choquet kaže da će ona i partner sami krenuti u obnovu draguljarnice koju su otvorili prije sedam godina.

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Pljačka zlatarne u Francuskoj VIDEO
Pljačka zlatarne u Francuskoj | Video: 24sata/Reuters
UKLANJAJU GRAFITE

VIDEO Pariz čisti tragove kaosa: Ribaju i peru na Trgu Republike

Pariz u utorak uklanja grafite sa spomenika na Trgu Republike nakon vikenda nereda i pljački. Oko trga i Les Hallesa uveden je noćni policijski sat, a u dijelovima grada zabranjeni su prosvjedi. Premijer Sébastien Lecornu odbacio je policijski sat za cijeli Pariz, ali ne i izvanredno stanje. Nasilje šest mjeseci prije predsjedničkih izbora dodatno pritišće Macronovu vlast, suočenu sa slabim gospodarstvom, rastućim dugom i borbom za proračun. Macron je odbio ostavku ministra unutarnjih poslova Laurenta Nuñeza te zatražio kraj pljački i barikada i objašnjenje obavještajnih propusta.

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Čišćenje Pariza VIDEO
Čišćenje Pariza | Video: 24sata/Reuters
NEVJEROJATNO

Poslušajte o čemu je sve pričao Ivan Penava: Prozvao medije i MUP zbog 'hajke na Torcidu'

Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava održao je u Splitu ispred zgrade Gradske uprave konferenciju o navodnoj hajci na Torcidu zbog antisemitskih ispada prije utakmice s Hajdukom. Prozvao je medije i MUP zbog hajke i objavljivanja fotografija torcidaša.

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Konferencija za medije Domovinskog pokreta o 'političko-medijskoj hajci na pripadnike Torcide' VIDEO
Konferencija za medije Domovinskog pokreta o 'političko-medijskoj hajci na pripadnike Torcide' | Video: 24sata/Ivo Čagalj/Pixsell
SUSJEDI DOLAZE GLEDATI

VIDEO Od otpada stvara vojsku: Pogledajte avione i dronove koje radi bivši irački vojnik

Umirovljeni irački vojnik Nasser al-Hamashi od otpadnog metala izrađuje pokretne makete vojnih vozila, letjelica i oružja. U svom domu u Al Numaniji već 14 godina brusilicom i aparatom za zavarivanje pretvara odbačene dijelove u helikoptere, avione i dronove. Za kamion s replikom balističkog projektila trebala mu je godina dana. Izradio je i maketu automata s pokretnim dijelovima, koja ne može pucati. Njegov dom privlači znatiželjne posjetitelje, a vojnički motivi odražavaju godine provedene u službi. Cilj mu je pokazati da otpad može postati nešto kreativno.

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Irački hobist pretvara otpadni metal u modele zrakoplova, projektila i bespilotnih letjelica VIDEO
Irački hobist pretvara otpadni metal u modele zrakoplova, projektila i bespilotnih letjelica | Video: 24sata/reuters

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