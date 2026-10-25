VIDEO Hezonja solidan u prvoj pobjedi Clevelanda, Jokićev 'triple-double' u napetom kraju

U drugom nastupu nove NBA sezone košarkaši Clevelanda su ostvarili prvu pobjedu, u noći sa subote na nedjelju na domaćem su parketu svladali Brooklyn 125-121.

Premda rezultat to ne sugerira Cleveland je rutinski upisao domaću pobjedu jer je sve do posljednje četvrtine održavao dvoznamenkastu prednost. U završnici susreta Cleveland se opustio. Izgubio je posljednju četvrtinu s 29-41, gosti su došli do 121-123, ali slavlje domaćina nisu ugrozili.

Hrvatski reprezentativac Mario Hezonja odigrao je 20 minuta za Cleveland te je postigao devet poena uz 3-5 šut iz igre. Za tricu je gađao 2-3 te 1-2 s linije slobodnih bacanja. Ostvario je pet skokova, po jednu asistenciju i osvojenu loptu te četiri izgubljene lopte.

Foto: Bill Streicher

Prvi strijelac u pobjedničkom sastavu bio je Donovan Mitchell s 22 poena, a tome je dodao pet skokova i četiri asistencije. Evan Mobley je ubacio 20 poena uz 10 skokova.

Najbolji igrač Brooklyna bio je Micheal Porter Jr. s 28 poena, devet skokova i četiri ukradene lopte.

Dramatična je bila utakmica Denvera i New Orleansa u kojoj je nakon produžetka Denver pobijedio 141-135. Gosti mogu žaliti za pobjedom jer su uoči posljednje dionice vodili s čak 19 poena razlike. Gosti su ispustili i 126-119 vodstvo minutu prije kraja. Denver je zadnju četvrtinu dobio s 37-18, izborio je produžetak u kojem je dominirao i na kraju slavio.

Jamal Murray je postigao 42 poena za Denver uz 8-16 šut za tricu. Dodao je tome i šest asistencija. Nikola Jokić je upisao „triple-double“ učinak s 35 poena, 15 skokova i 10 asistencija, a imao je i tri blokade.

JOKIĆ TONIGHT: MOVES 11 TRIPLE-DOUBLES AWAY FROM THE ALL-TIME RECORD 🃏 35 points, 15 rebounds and 10 assists in the @nuggets' 23-point comeback W! https://t.co/yzGFakZYXy — NBA (@NBA) October 25, 2026

Foto: Christopher Hanewinckel

Prvo ime New Orleansa bio je Trey Murphy s 26 poena, šest skokova i četiri asistencije. Hrvatski košarkaš Karlo Matković u poraženom je sastavu ubacio tri poena za osam minuta na parketu. Pogodio je jednu upućenu tricu te je izgubio jednu loptu.

Nakon dva startna poraza premijernu je pobjedu ostvario aktualni NBA doprvak San Antonio. Kod Dallasa je slavio San Antonio 122-106 uz odličnu igru u posljednjoj četvrtini i 30-17 u tih 12 minuta.

Foto: Kevin Jairaj

Victor Wembanyama je postigao 23 poena za San Antonio, a tome je dodao sedam skokova i četiri blokade. Po 19 su ubacili Stephon Castle i De'Aaron Fox, s tim da je potonji ostvario i devet asistencija te tri ukradene lopte.

Treću pobjedu u trećem je nastupu upisala Philadelphia koja je bez LeBrona Jamesa svladala Milwaukee na domaćem parketu 127-116. Joel Embiid je ostvario „triple-double“ učinak s 28 poena, 11 skokova i 10 asistencija. Jako dobro su ga pratili Jaylen Brown s 27 te Tyrese Maxey s 26 poena.

Tri pobjede na svom kontu ima i Houston koji je ovaj put slavio kod Atlante 121-114. Sedmorica gostujućih igrača su ubacila dvoznamenkasti broj poena. Prvi strijelac je bio Kevin Durant s 22 poena, dok je Alperen Sengun dodao 17 uz 10 skokova i sedam asistencija.