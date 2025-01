VIDEO Hladan kao led! Hezonja dvije sekunde prije kraja pogodio tricu za pobjedu Reala

Hrvatski reprezentativac Mario Hezonja pogodio je tricu za pobjedu Reala protiv Baskonije u 23. kolu Eurolige. Utakmica, u kojoj su "kraljevi" ušli kao favoriti, bila je neizvjesna tijekom cijelog susreta. Već u prvoj četvrtini gosti iz Vitorije pokazali su se kao tvrd orah, predvođeni Trentom Forrestom.

Na poluvremenu su gosti imali prednost od tri poena, koju su održali i tijekom treće četvrtine. Činilo se kako će Real ispustiti unaprijed upisane bodove, no tada je na scenu stupio Hezonja.

Luka Šamanić pogodio je slobodno bacanje, a na semaforu je ostalo još 15 sekundi do kraja. Akcija Reala nije bila predviđena za Hezonju, no tijekom driblinga Facundo Campazzo izgubio je loptu, koja je stigla do Edyja Tavaresa.

Hezonja se izvukao na liniju za tricu, a Tavares mu je dodao loptu. Kratkim driblingom ušao je prema košu i sa dvije sekunde do isteka vremena sjajno pogodio za pobjedu 90-89, što je izazvalo opće oduševljenje u dvorani.

Ovom pobjedom Real je ostao ispred Crvene zvezde na sedmom mjestu Eurolige, dok je Baskonia i dalje daleko od play-offa i nalazi se na 15. mjestu.

