Službeno: Šamanić je potpisao za španjolskog euroligaša...

Hrvatski košarkaški reprezentativac Luka Šamanić došao je u španjolskog prvoligaša Baskoniju, izvijestio je baskijski klub u ponedjeljak. "Baskonia i Luka Šamanić ujedinili su puteve", navedeno je u priopćenju. Hrvatski 24-godišnji krilni centar, koji je prije tjedan dana napustio Cibonu, nalazi se u gradu Vitoria-Gasteizu gdje će trenirati pod vodstvom trenera Pabla Lassa.

Baskonia se nalazi na 11. mjestu među 18 klubova u španjolskom prvenstvu. U Euroligi zauzima 14. mjesto među 18 momčadi.

Baskijski klub nije izvijestio do kada je potpisao ugovor sa 208 metara visokim igračem. Španjolske sportske novine AS navele su da je ugovor vjerojatno potpisan do kraja sezone uz mogućnost produljenja. Klupski glasnogovornik nije odgovorio na upit do objave ove vijesti.

Šamanić je prije mjesec dana potpisao ugovor s Cibonom, ali za pretposljednju momčad regionalne ABA lige je odigrao svega pet utakmica. Prije toga je bio bez kluba nakon što je ljetos napustio Fenerbahče odmah po dolasku u taj turski klub. Šamanić je od 2017. do 2018. bio u podmlatku Barcelone pa ima iskustva u Španjolskoj. Kasnije je igrao za ljubljansku Olimpiju, a također je bio član NBA momčadi San Antonio Spursa i Utah Jazza.