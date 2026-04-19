VIDEO Hrvat i Srbin potezom oduševili regiju! Pogledajte ovo

Marko Martinjak je nokautirao Mihajla Đokića u prvom kolu CFL 1, a nakon borbe su hrvatski i srpski borac oduševili publiku.

Naime, razmijenili su zastave Hrvatske i Srbije i oduševili hrvatsku publiku koja ih je pozdravila ovacijama.

Hrvatski borac se trebao sastati s Matijasom Martićem, ali on se povukao zbog ozljede pa je srpski borac dobio priliku za borbu.

Podsjetimo, Martinjak je do pobjede stigao time što je sudac prekinuo nakon što je Đokića srušio čak pet puta, a ključan trenutak dogodio se kad je Hrvat Srbina praktički izbacio iz ringa.