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BOLNI PORAZ

VIDEO Hrvat srušio Zvezdu u Europi! Trener bjesnio na suce: 'Možda nas Uefa ne želi ovdje'

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Hrvat srušio Zvezdu u Europi! Trener bjesnio na suce: 'Možda nas Uefa ne želi ovdje'
Foto: arena sport
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Srpski prvak vodio je protiv Lugana pa ostao bez svega u pet minuta. Presudio im je Anto Grgić, švicarski nogometaš hrvatskih korijena

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Bolno prizemljenje doživjela je Crvena zvezda na početku ove sezone. Klupski cilj bio je plasman u Ligu prvaka, ali ne da su izletjeli od tamo, već nisu uspjeli ući niti u Europsku ligu pa su osuđeni na Konferencijsku ligu. A niti tamo im baš ne ide.

Srpski prvak je u prvom kolu izgubio 3-2 na gostovanju kod švicarskog Lugana. Domaćini su poveli golom Ajetija, ali zvezdaši su preokrenuli golovima Elšnika i Krunika. No, ostali su bez svega u pet minuta. Prvo je Moncada poravnao na 2-2 u 84. minuti, da bi Anto Grgić u 89. iz kaznenog udarca donio veliku pobjedu Luganu. Grgić (29) je, inače, švicarski nogometaš hrvatskih korijena. Rodio se u Schlierenu, no roditelji su mu porijeklom iz Bosanske Posavine. Ovaj veznjak stasao je u Zürichu, bio član Stuttgarta i Siona, a od 2023. godine je u Luganu. 

Gol za pobjedu pogledajte OVDJE

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Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Ovaj poraz Crvene zvezde posebno je teško pao njihovom treneru Albertu Rieri. Smatra kako su suci žestoko oštetili njegovu momčad pa je vrhuški kluba poručio:

- Zahtijevam od kluba da istraži ovo što nam se događa. Zbog penala nismo u Ligi prvaka. Ne želim razgovarati o nogometu, ovo je moj klub i želim se natjecati. Možda nas Uefa ne želi u Europi, neka kažu zašto. U pojedinim dijelovima utakmice bili smo briljantni, na terenu je postojala samo jedna momčad. Vrijeđa nam ovo što nam suci rade u Europi i to traje već dvije utakmice. Neću čestitati Luganu na pobjedi jer nisu bili bolji - bijesan je bio španjolski stručnjak. 

Dok Zvezda dominira u svom prvenstvu, u Europi je ipak drukčija priča. Priliku za popraviti dojam imat će za tjedan dana kada im u Beograd stiže Kopenhagen.

Standings provided by Sofascore

 

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