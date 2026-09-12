VIDEO Hrvatska je balkanski prvak! Jahači pomeli protivnike, a pogledajte prekrasno slavlje

Hrvatska ima nove balkanske prvake! Preponska reprezentacija u sastavu Andrija Hrgović, Lea Djelmić, Josipa Koletić i Lucija Arleta Šestan osvojila je ekipno zlato na Balkanskom prvenstvu u grčkom Solunu, održanom u Ippos Clubu.

Hrvatska je do naslova stigla u konkurenciji predstavnika devet zemalja i oko 200 jahača i konja, i to s tek četiri člana reprezentacije. U ekipnoj konkurenciji jahalo se preko prepona visine 1,40 metara, a rezultati su se računali i kao druga i treća kvalifikacija za pojedinačni dio prvenstva.

Nakon srebra osvojenog prošle godine u Beogradu, hrvatska je reprezentacija sada napravila korak više i popela se na najvišu stepenicu postolja. Uoči natjecanja nije nedostajalo sumnji u mogućnosti tako malobrojne hrvatske ekipe, no jahači su ih raspršili odličnim nastupima.

Konkurencija je bila iznimno zahtjevna. Grčka, Turska, Rumunjska i Bugarska u svojim redovima imaju jahače koji nastupaju u najelitnijim europskim štalama, dok vrijednost pojedinih grla doseže i milijun eura. Veliku ulogu u uspjehu imala je i izbornica Andrea Novak Djelmić, koja je odabrala reprezentativni sastav te vodila pripreme za prvenstvo.

Posebnost hrvatske ekipe je i snažna zastupljenost žena. One su važan dio hrvatskog konjičkog sporta i u ulozi natjecateljica i u stručnom vodstvu, a većina članova ove reprezentacije dolazi iz Zagreba, što dodatno potvrđuje razvoj konjičkog sporta u glavnom gradu.

Natjecanje u Solunu još nije završeno. Prvenstvo traje do 13. rujna, kada su na rasporedu pojedinačno seniorsko finale i Grand Prix, u kojem će se jahati preko prepona visine 1,45 metara.