VIDEO Hrvatska je u nokaut fazi Svjetskog prvenstva! Krčmarov čudesni izlaz slomio je Kanadu

Strelica u 20, druga u dvostrukih 18 pa treća dvostukih 20 za ulazak u osminu finala Svjetskog prvenstva u pikadu! Izgledalo je tako posljednje bacanje Borisa Krčmara (44, PDC 57.) kojim je odveo hrvatsku reprezentaciju u nokaut fazu natjecanja i 'zakucao' pobjedu od 4-2 protiv Kanade! Solidnu je partiju odigrao i Romeo Grbavac (29, PDC 127.) koji je u paru s 'Big Borisom' donio još jedan veliki uspjeh hrvatskom pikadu.

U prvom su legu hrvatski pikadisti imali i malo sreće jer su Kanađani promašili tri strelice za break, ali hladno su iskoristili poklon. Nastavilo se to sve do četvrtog lega kad su Grbavac i Krčmar iskoristili nove tri promašene strelice Matta Campbella (34, PDC 47.) na izlazu. No, nisu se predavali Kanađani pa su uzvratili breakom, a onda je uslijedio vatromet u završnici.

Tri bacanja od 100, jedno pametno od 105 kojim je Grbavac omogućio Krčmaru izlaz u dvije strelice, a onda šou. Imao je Boris pred sobom izlaz od 96 i gađao trostrukih 20 kako bi ostavio dvostrukih 18 (36), ali strelica mu je završila u dvadesetki. Na ploči je ostao broj 76, a Krčmar je hrabro odlučio gađati dvostrukih 18 i pogodio, a zatim je stvar završio na dvostrukih 20 (40) za tzv. double-double izlaz.

Nije to bila statistički uvjerljiva predstava kao protiv Malezije, ali ovaj je put pritisak bio veći te su protivnici bili daleko kvalitetniji. Sigurno je da hrvatski par zasad zaradio 10.500 eura, a još čekaju na ime protivnika u nokaut fazi natjecanja. Sigurno je da je meč na rasporedu u subotu, 29. lipnja.