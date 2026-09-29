VIDEO Hrvatski navijači 'deru' grla u Sevilli prije Španjolske

JEFTINIJI OD KONKURENCIJE
VIDEO - USISAVA, RIBA, BRIŠE Ne čisti vam se po stanu? Možda da nabavite ovakvog robota...
Od kolovoza tvrtka Tau Robotics u San Franciscu nudi humanoidnog robota koji dolazi čistiti stanove i kuće po cijeni od 30 dolara na sat. Robot je visok 132 cm i težak 35 kg, penje se stepenicama te se kreće po tepihu, pločicama i parketu. Rukama drži sprej ili usisavač, briše površine, usisava, pere podove, čisti WC i kadu, postavlja krevet, pere posuđe... Sve za što mnogi nemaju volje ili vremena. Trenutno ga na daljinu vodi operater, a uči se autonomiji promatrajući ljude. I dosta je jeftiniji od konkurencije, ako želite da vam osoba čisti stan, to će vas izaći, u San Franciscu, oko 85 dolara na sati....
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Humanoidni roboti kao pomoć u čišćenju
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Video: 24sata/Reuters
PRATE PO APLIKACIJI
VIDEO Jedina 11-ica u Zagrebu danas je krcata. Ljudi je čekaju
Drugog dana štrajka ZET-a Zagrebom voze i dalje samo jedna 11-ica i jedna 17-ica. Tramvaj broj 11 na Maksimirskoj bio je krcat putnicima. Oni koji su se uspjeli ukrcati bili su sretni, dok su ostali na stajalištima čekali jednu od rijetkih prilika za vožnju. Kretanje tramvaja može se pratiti gotovo iz sekunde u sekundu na stranici zet.skoljka.org.
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11-ica na Maksimiru puna putnika
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Video: 24sata
KAMPIRAJU U CENTRU GRADA
VIDEO Prosvjed u Madridu zbog deložacije žene (87) iz stana: U njemu je živjela 7 desetljeća...
Prosvjednici su unatoč kiši kampirali ispred sjedišta regionalne vlade u središtu Madrida, tražeći veću zaštitu najmoprimaca nakon deložacije 87-godišnje žene iz njezina doma u kojem je živjela više od sedam desetljeća. Prosvjednici upozoravaju na nedostatak stanova i nagli rast cijena najma. Premijer Pedro Sánchez najavio je hitne mjere za pomoć stanarima.
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Masovni prosvjedi u Madridu
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Video: 24sata/Reuters
LAMPIONI IZ CIJELOG SVIJETA
VIDEO Hong Kong je postao dom 'Svjetlećeg bulevara': Tisuće posjetitelja hrle na ovu izložbu
Deseci tisuća posjetitelja pohrlile su u hongkonški Victoria Park kako bi razgledale Svjetleći bulevar, izložbu s više od 3000 lampiona iz 20 zemalja. Među njima su svileni lampioni iz Južne Koreje, šareni primjerci iz Brazila i poljski lampioni ukrašeni tradicionalnim papirnatim izrezivanjem. Zbog velikog interesa izložba su odlučili produljiti...
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Victoria Park u Hong Kongu
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Video: 24sata/Reuters
TRAŽI OŠTRIJA PRAVILA
VIDEO Papa upozorava na AI: Rizici nisu običan 'fake news'
Papa Lav XIV upozorio je da treba ozbiljno shvatiti upozorenja stručnjaka da bi umjetna inteligencija jednog dana mogla ugroziti čovječanstvo. Odbacio je tvrdnje da su takva upozorenja "lažne vijesti" te pozvao političare, tehnološke kompanije i društvo na suradnju. „Ne možemo samo sjediti i pretvarati se da se ništa neće dogoditi“, rekao je papa novinarima na letu za Rim.