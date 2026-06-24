VIDEO Hrvatski navijači krenuli prema Philadelphiji, a Toronto bi ih mogao ponovno ugostiti

IZ KAMPA REPREZENTACIJE

USA REPORT 24SATA Dalić nije zadovoljan. Za utakmicu protiv Gane ponovno sprema rošade ALEXANDRIA - Izbornik Zlatko Dalić puno je kritizirao predstavu s Panamom, svjestan je da tradicija i kvaliteta naših nogometaša daju obvezu da budemo još bolji. Jasno je da se spremaju nove promjene za dvoboj protiv Gane u Philadelphiji jer naši ključni igrači Mateo Kovačić, Luka Modrić, Joško Gvardiol i Andrej Kramarić nisu bili na pravoj razini, a bljesnuli su igrači iz drugoga plana.

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