VIDEO Hrvatski zet i Varaždinka otvaraju akademiju na Cipru: Propuh? Nemam pojma što je to

Bivši ciparski tenisač i varaždinski zet Marcos Baghdatis (37) zaigrao je na ovogodišnjem turniru bivših tenisača u Wimbledonu, a tamo je zaigrala i njegova supruga, bivša hrvatska tenisačica Karolina Šprem (37) - Propuh? Stvarno ne znam što je to - nasmijao se Baghdatis. - Lijepa je ovo privilegija, uživamo u ovome. Igraš li dobro ili ne, nije bitno, ovo je povijest tenisa. Samo to što si ovdje je velika motivacija - rekao je Marcos za Sportklub, a Karolina je dodala: - Nije usvojio baš sve navike iz naših krajeva, ali moram priznati da jako puno je. U kući inače pričamo hrvatski, on s djecom više priča hrvatski nego engleski. Mora biti zahvalan meni jer sam dobar učitelj jezika, rekla sam mu. Nakon kompetitivnih dolazaka, oni revijalni su lakši i opušteniji. - Želja nam je bila igrati miješane parove, ali ove godine nismo, ali mislim da bi bilo dobro da u budućnosti izađemo na teren. Onda bi to maknuli s 'to do liste', bili smo jako uzbuđeni i sretni što smo ovdje. Napokon sam popularnija u našoj kući jer djeca mogu vidjeti da mama igra tenis - objasnila je Šprem pa dodala: - Daleko je bolja atmosfera nego kad smo bili profesionalci, opušteniji smo i uživamo. Cijenimo jedni druge, razgovaramo o životu. Prvi put sam tu, ali puno je zabavnije nego prije Nekad su živjeli u predgrađu Varaždina, a sad na Marcosovoj rodnoj grudi. I imaju velike planove za iduću godinu. - Živimo na Cipru, a preko blagdana smo u Hrvatskoj. Sljedećeg ljeta imat ćemo akademiju na Cipru, radimo ono što volimo - zaključio je Baghdatis.