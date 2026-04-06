VIDEO 'Ide Modrić, a nas četiri sami u obrani'. Pogledajte nevjerojatan dribling Hrvata!

Napoli i Milan sastali su se u 31. kolu Serie A, a Luka Modrić našao se u početnoj postavi za goste. Nevjerojatnim potezom u 12. minuti oduševio je navijače Milana i podsjetio na najbolja izdanja.

Naime, Modrić je primio dodavanje iz ubacivanja sa strane, a onda krenuo u prodor. Prošao je jednog igrača pa drugog, a potom i trećeg, dok ga je četvrti morao srušiti i zaraditi žuti karton.

Hrvatski veznjak stigao je u Milan prošlog ljeta, a ove je sezone odigrao 32 utakmice i zabio dva gola, uz tri asistencije.