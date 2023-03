VIDEO Igrač hrvatskih korijena nasrnuo na Giannisa, izbila je tučnjava. Pogledajte snimku

Aktualni NBA prvaci, košarkaši Golden State Warriorsa u najzanimljivijem su dvoboju večeri u svojoj dvorani svladali Phoenix Sunse sa 123-112.

Domaći su sjajno krenuli u susret, već u prvoj četvrttini poveli s više od 20 razlike, sredinom drugog dijela utakmice imali i najvećih 25 poena prednosti (57-32). No, odličnom igrom u trećoj dionici gosti su se primakli na samo 87-84 16 minuta prije kraja dvoboja. Ipak, Warriorsi su uspjeli odbiti nalet Sunsa i mirno privesti susret kraju.

Ključna razlika bila je u dalekometnom šutu, Warriorsi su pogodili 19 od svojih 39 pokušaja za tricu, dok su Sunsi ubacili tek četiri trice iz 21 pokušaja.

Ponovno je Warriorse do pobjede predvodio njihov legendarni dvojac braniča, Klay Thompson je ubacio 38 koševa uz šut za tri 8-14, a Stephen Curry je dodao 23 uz šut za tri 4-6. Sunsima nije pomogao niti raspoloženi dvojac Devin Booker-DeAndre Ayton, Booker je ubacio 32, a Ayton 27 koševa uz 12 skokova.

Foto: Cary Edmondson/REUTERS

S omjerom pobjeda i poraza 36-33 Warriorsi su trenutačno peti u Zapadnoj konferenciji, dok su Sunsi sa 37-31 četvrta momčad Zapada te bi se ova dva sastava mogla sresti već u prvom krugu doigravanja što bi zasigurno bio šlager te faze natjecanja. No, do tada bi se Sunsima mogao vratiti i bivši igrač Warriorsa Kevin Durant što bi dodatno začinilo seriju, jer je Durant upravo u dresu Warriorsa osvojio naslove prvaka 2017. i 2018. godine te bio MVP finala.

Senzaciju večeri priredila je posljednja momčad Zapada Houston Rocketsi koji su u svojoj dvorani svladali lanjske finaliste Boston Celticse sa 111-109. Rocketsi su bili u stalnoj prednosti, no Celticsi su imali posljednji napad na utakmici kojim su mogli odvesti utakmicu u produžetak. Loptu je uzeo Jayson Tatum koji se sjurio pod obruč, ali i promašio polaganje za poravnanje. Do tek 16. pobjede u sezoni Rocketse su vodili Jalen Green sa 28 ubačaja i Jabari Parker sa 24 pogotka te 11 skokova, dok Celticsima nije pomoglo 43 poena Jaylena Browna, Tatum se zaustavio na 22.

Boston je i dalje drugi na Istoku, ali sada s omjerom 47-22, dok je Houston na dnu Zapada sa 16-52.

Foto: Kelley L Cox/REUTERS

Milwaukee Bucksi iskoristili su kiks Celticsa te se 133-124 gostujućom pobjedom protiv ove sezone sjajnih Sacramento Kingsa još više učvrstili na vrhu Istoka. Kingsi su u prvom poluvremenu imali i 15 koševa prednosti, no Bucksi su to izbrisali u trećem dijelu da bi preuzeli kontrolu rezultata u posljednjih 12 minuta. Opet je sjajan bio Giannis Antetokounmpo sa 46 ubačaja i 12 skokova, Khris Middleton je dodao 31 poen uz 9 asistencija, a Brook Lopez 23 koša uz 8 skokova za pobjednike. Kod Kingsa je vrhunsku utakmicu odigrao Domantas Sabonis sa 23 koša, 17 skokova i 15 asistencija, De'Aaron Fox je ubacio 35, a Kevin Huerter 28 koševa, no niti ti sjajni učinci ovoga puta nisu bili dovoljni.

Foto: Kelley L Cox/REUTERS

Susret je obilježila tučnjava Lopeza i igrača Kingsa Treya Lylesa, kojem je majka Jasenka Hrvatica. Naime, Lopez je u samoj završnici susreta nasrnuo na Lylesa koji je namjerno odgurnuo Giannisa. Nakon verbalnog sukoba i naguravanja, suigrači i suci su ih razdvajali kako bi izbjegli tučnjavu.

Milwaukee je s omjerom 49-19 na vrhu Istoka i čitave lige te se nalazi na pragu teoretskog osiguranja doigravanja, dok je Sacramento sa 40-27 na trećoj poziciji na Zapadu.

Mogli su Bucksi i teoretski osigurati doigravanje već u ponedjeljak da je Miami Heat izgubio od Utah Jazza, no sastav s Floride ipak je uspio pronaći put do 119-115 pobjede. Jimmy Butler ubacio je 24 za pobjednike, a Lauri Markkanen 38 za poražene.

Miami je sedmi na Istoku sa 37-33, a Utah 12. na Zapadu sa 33-36.

Foto: Jerome Miron/REUTERS

Memphis Grizzliesi nanijeli su drugi poraz Dallas Mavericksima u isto toliko dana, ovoga puta svladali su ih u Dallasu sa 104-88. Grizzliese, koji su bili bez Ja Moranta, predvodio je Desmond Bane sa 23 koša, dok je kod Mavsa, koji su igrali bez Luke Dončića i Kyriea Irvinga, najučinkovitiji bio Jaden Hardy sa 28 pogodaka.

Memphis je sada drugi na Zapadu sa 41-26, dok je Dallas osmi sa 34-35.

Foto: David Reginek/REUTERS

Detroit Pistonsi prekinuli su niz od 11 uzastopnih poraza svladavši na svom parketu Indiana Pacerse sa 117-97, a hrvatski igrač Bojan Bogdanović opet nije igrao zbog ozljede ahilove tetive zbog koje bi mogao propustiti ostatak sezone. Cory Joseph je ulaskom s klupe ubacio 22 poena i bio prvi strijelac Pistonsa, dok je Jordan Nwora također ulaskom s klupe bio prvi strijelac Pacersa sa 20 ubačaja.

Detroit je sa 16-53 i dalje na dnu Istoka i čitave lige, dok je Indiana sa 31-38 pala na 12. mjesto Istoka.

Najčitaniji članci