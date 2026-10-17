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ALEX BAENA

VIDEO Iritirao je 'vatrene' u Sevilli. Sad je goličnom donio pobjedu Simeoneovom Atleticu

Piše Ivan Tomašković,
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VIDEO Iritirao je 'vatrene' u Sevilli. Sad je goličnom donio pobjedu Simeoneovom Atleticu
Foto: Sportklub
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U oba susreta španjolske nogometne reprezentacije u Ligi nacija protiv Hrvatske krenuo je otpočetka

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Nogometaši madridskog Atletica upisali su petu prvenstvenu pobjedu u nizu, u dvoboju devetog kola slavili su s 1-0 u Barceloni kod Espanyola. Atletico je potvrdio drugo mjesto na ljestvici. Ima 22 boda, odnosno, samo dva manje od vodeće Barcelone koja ima utakmicu manje. Espanyol je ostao na 12. mjestu.

Tvrda i posve izjednačena utakmica odlučena je u 89. minuti kada je španjolski reprezentativac Alex Baena lijepo pucao s vrha šesnaesterca i pogodio za tri boda svoje momčadi. Njegov gol možete pogledati OVDJE

Inače, Baena je prvotimac španjolske nogometne reprezentacije i hrvatska publika ga je dobro upoznala. U prvom susretu Lige nacija u Sevilli u kojem je 'furija' pobijedila s 4-1 igrao je do 68. minute. Bio je vrlo nervozan i agresivan u tom susretu i požutio je tek nakon niza prekršaja. U drugom susretu u Splitu u kojem su Španjolaci slavili s 2-1 Baena je igrao prvo poluvrijeme. 

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