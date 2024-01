VIDEO Isco protiv Barce pokazao svu genijalnost. Ali slavu su mu ukrali čudesni Torres i Joao Felix

Barcelona je u 21. kolu La Lige slavila na teškom gostovanju kod Real Betisa u Sevilli. Katalonci su vodili 2-0 pa ispustili prednost i spašavali živu glavu, da bi na koncu slavili 4-2 u samom finišu utakmice.

Ferran Torres zabio je hat-trick, no titulu igrača susreta ponio je Isco.

Golijada je krenula 21. minuti kada je Ferran Torres pogodio nakon lijepo odigrane akcije. Na drugoj stativi ga je poslužio Pedri. Barcelona je do kraja prvog dijela zabila još jedan, no pogodak Lewandowskog je poništen zbog zaleđa.

To nije obeshrabrilo Katalonce koji su pojurili naprijed i udvostručili prednost u 48. minuti. Ponovno je Ferran Torres zabio. Krasno je pogodio iz prve na ubačaj Yamala rasparavši suparničku mrežu.

No, Betis je uzvratio na krilima inspiriranog Isca. Čudesnu predstavu odigrao je bivši nogometaš Real Madrida zabivši dva pogotka. Prvi je bio pravo remek-djelo.

Isco je u 56. minuti dočekao odbijanac koji mu je na nogu poslao Inaki Pena. Majstorski je zahvatio loptu pa silovito odapeo pod prečku. Zabio je zaista krasan gol.

Ubrzo je pao i drugi, koji se provjeravao zbog mogućeg zaleđa. No, suci su procijenili da je sve bilo regularno pa je Iscov lob iz 59. minute priznat koju minutu kasnije. Stigao je, tako, do petog gola u La Ligi ove sezone, a ima i jedan u Europskoj ligi. Uz to, pet puta je asistirao.

Betis je bio na pragu preokreta, no Barcelona je u samoj završnici riješila pitanje pobjednika. Prvo je Joao Felix u 90. minuti rastužio domaće navijače, a onda je Ferran Torres dvije minute kasnije stavio točku na "i" te nakon krasne kontre i nove precizne lopte sjajnog Yamala kompletirao hat-trick.

Ferran je s nova tri gola stigao do sedam u La Ligi. Ukupno ih ove sezone ima 11, uz tri asistencije.

