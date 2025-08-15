VIDEO Istra pogodila stativu pa zabila gol, VAR ga poništio! Pogledajte dvojbenu situaciju

Nogometaši Vukovara 1991 i Istre 1961 sastali su se u Vinkovcima u 3. kolu HNL-a, a već u prvih 20-ak minuta svašta se izdogađalo. Prvu veliku šansu imali su gosti u devetoj minuti kada je Vinko Rozić prošao golmana Vukovara pa pogodio stativu.

Gosti su u 12. zabili gol nakon što je dubinsku loptu primio Stjepan Lončar, prevario golmana pa zabio u nebranjenu mrežu. Ipak, sudac Ivan Vukančić odlučio je poništiti gol nakon duljeg pregleda VAR monitora jer je utvrdio da je Lončar napravio prekršaj na suparniku.

Vukovarci su uzvratili u 21. minuti. Sa 7-8 metara tukao je Banovec precizno, ali fantastično je reagirao Kolić na golu Istre i obranio mu udarac.

Navedene situacije pogledajte OVDJE

Podsjetimo, Istra ima jedan bod nakon prva dva kola, dok je novopečeni prvoligaš još uvijek bez bodova.

Utakmica je u tijeku...