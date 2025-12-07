SAŽETAK UTAKMICE
VIDEO Istra ponizila Osijek na Opus Areni! Prevljak briljirao, a Kohorta otišla kući. Evo golijade
OSIJEK - ISTRA 1961 1-5 Težak poraz Osijeka na domaćem terenu čime se nastavila katastrofalna sezona Sopićeve momčadi. Za Istru je briljirao Smail Prevljak koji je zabio hat-trick i dva puta asistirao, prvo Frederiksenu, a zatim i Lawalu. Babec je zabio počasno gol za Osijek. Navijači Osijeka su vrijeđali upravu pa slavili golove Istre, a Kohorta je napustila stadion da ne gleda blamažu
