SAŽETAK OSIJEK - VARAŽDIN
VIDEO Iuri Tavares u dva poteza srušio Osijek i Varaždin gurnuo bliže Europi! Pogledajte kako
OSIJEK - VARAŽDIN 0-2 Nadali su se Osječani stići do druge uzastopne pobjede nakon one na Rujevici, ali Varaždinci nose puni plijen s Opus Arene. Domaćin je napadao, sjajan je bio Zelenika na golu gostiju, a pobjedu je gostu osigurao Tavares golovima u 11. i 30. minuti. Varaždin je treći u HNL-u, barem dok Rijeka ne odigra utakmicu 30. kola
