VIDEO Ivane, genije! Pogledajte kako je Perišić šokirao 'furiju'

Hrvatska je u 17. minuti povela protiv Španjolske na Poljudu! U fenomenalnu kontru jurnuli su "vatreni", a onda ju je završio Ivan Perišić i zabio svoj 40. gol za reprezentaciju!

Kovačić je jurio s loptom, s desna mu Matanović, s lijeva Perišić, a ispred njih dvojica Španjolaca. Kovačić je dodao Matanoviću koji je opalio, Unai Simon obranio je njegov udarac, ali se lopta odbila na glavu Ivana Perišića. Hrvatska "kobra" zakucala je loptu u praznu mrežu i pokrenula erupciju na Poljudu.

Gol Perišića pogledajte OVDJE.

Perišiću je ovo 40. gol, čime je postao prvi igrač nakon Davora Šukera s 40+ golova za Hrvatsku, a ovo mu je 162. nastup za Hrvatsku. Šuker je vodeći strijelac sa 45 golova.