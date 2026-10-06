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VIDEO Ivane, genije! Pogledajte kako je Perišić šokirao 'furiju'

Piše Jakov Drobnjak,
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VIDEO Ivane, genije! Pogledajte kako je Perišić šokirao 'furiju'
Foto: SportKlub/screenshot
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HRVATSKA - ŠPANJOLSKA 1-0 Perišić je raspalio Poljud: zabio Španjolcima za vodstvo Hrvatske i upisao 40. gol za "vatrene"

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Hrvatska je u 17. minuti povela protiv Španjolske na Poljudu! U fenomenalnu kontru jurnuli su "vatreni", a onda ju je završio Ivan Perišić i zabio svoj 40. gol za reprezentaciju!

Kovačić je jurio s loptom, s desna mu Matanović, s lijeva Perišić, a ispred njih dvojica Španjolaca. Kovačić je dodao Matanoviću koji je opalio, Unai Simon obranio je njegov udarac, ali se lopta odbila na glavu Ivana Perišića. Hrvatska "kobra" zakucala je loptu u praznu mrežu i pokrenula erupciju na Poljudu.

Gol Perišića pogledajte OVDJE.

Perišiću je ovo 40. gol, čime je postao prvi igrač nakon Davora Šukera s 40+ golova za Hrvatsku, a ovo mu je 162. nastup za Hrvatsku. Šuker je vodeći strijelac sa 45 golova.

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