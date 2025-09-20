Obavijesti

UVJERLJIVA POBJEDA

VIDEO Ivanović zabio za Benficu

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: X/screenshot

Franjo Ivanović ovog ljeta je stigao u Benficu nakon sjajne prošle sezone u Union Saint-Gilloisu

Franjo Ivanović zabio je gol u povratničkoj utakmici Josea Mourinha na klupu Benfice. Podsjetimo, Portugalac je prvi put lisabonskog giganta vodio 2000. godine na početku karijere, a sada se vratio nakon što je Bruno Lage dobio otkaz poslije debakla u prvom kolu Lige prvaka kada je Benfica izgubila 3-2 od Qarabaga.

Hrvatski reprezentativac postavio je konačnih 3-0 golom u 64. minuti. Nakon duge akcije Benfice lopta je stigla na lijevi bok gdje se nalazio Pavlidis. Grčki napadač prebacio je braniča, a lopta je stigla do Ivanovića koji ju je smirio i potom poslao iza leđa Simaa, golmana AVS-a.

Ivanovićev gol pogledate OVDJE.

NAKON 25 GODINA Mourinho se vratio u Benficu, trenirat će Ivanovića: 'Nisam više egocentričan kao prije...'
Mourinho se vratio u Benficu, trenirat će Ivanovića: 'Nisam više egocentričan kao prije...'

Prvi gol za Benficu zabio je Sudakov kojemu je u trećoj minuti nadoknade u prvom poluvremenu također asistirao Pavlidis. Grčki napadač i sam se upisao u strijelce kada je u 59. minuti realizirao jedanaesterac.

Benfica je trenutačno druga momčad portugalskog prvenstva s utakmicom i šest bodova manje od Porta. U sljedećem kolu igra protiv Rio Avea.

OSTALO

