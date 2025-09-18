Mourinho se vratio u Benficu, trenirat će Ivanovića: 'Nisam više egocentričan kao prije...'

Jedan od najkarizmatičnijih i najtrofejnijih trenera današnjice, José Mourinho, i službeno se vratio u portugalski nogomet. Nakon 25 godina, "Posebni" je ponovno sjeo na klupu lisabonske Benfice, kluba u kojem je 2000. godine započeo svoju veličanstvenu samostalnu trenersku karijeru.

Mourinho je potpisao ugovor do ljeta 2027. godine, preuzevši momčad nakon iznenadnog otkaza Bruni Lageu, koji je smijenjen poslije šokantnog domaćeg poraza od azerbajdžanskog Qarabaga (2:3) u Ligi prvaka.

Mourinhov dolazak u Lisabon obilježen je nevjerojatnim spletom okolnosti. Prije manje od mjesec dana, 62-godišnji Portugalac dobio je otkaz u turskom Fenerbahçeu. Presudio mu je poraz u doigravanju za Ligu prvaka upravo od – Benfice. Taj poraz gurnuo je turskog velikana u Europsku ligu i doveo do prekida suradnje s Mourinhom, koji je javno kritizirao upravu zbog nedostatka pojačanja.

Sudbina se poigrala tako da je Benfica, nakon što je Mourinhu zatvorila vrata Lige prvaka, sama upala u krizu. Poražena na otvaranju grupne faze, uprava na čelu s predsjednikom Ruijem Costom odlučila je povući radikalan potez.

- Vjerujem da je ovo vrijeme za promjenu kako ne bismo kompromitirali sezonu. Trener koji dolazi mora biti pobjednik - izjavio je Costa. Izbor je pao na čovjeka kojeg su nedavno izbacili iz istog natjecanja. Tako će Mourinho, umjesto u Europskoj ligi s Fenerbahçeom, voditi Benficu u eliti europskog nogometa.

Na svom predstavljanju, Mourinho je obećao zreliju i smireniju verziju sebe, daleko od arogantnog "Posebnog" koji je osvajao svijet, ali s istom, ako ne i većom, željom za pobjedom.

Foto: PEDRO NUNES/REUTERS

- Moje obećanje je: živjet ću za Benficu, živjet ću za svoju misiju. Ja nisam važan – važna je Benfica, važni su navijači Benfice. Ovdje sam da služim. Nalazim se u potpuno drugačijem trenutku zrelosti. Postao sam više altruist, manje egocentričan. Ne razmišljam toliko o sebi, već o dobru koje mogu učiniti za druge, o radosti koju im mogu donijeti.

Ipak, jedna stvar se nije promijenila – njegova nezasitna glad za pobjedama i trofejima.

- Jedino što je ostalo isto jest želja da pobijedim u svakoj sljedećoj utakmici. Stat ću tek kada osjetim da se nešto promijenilo, a danas sam gladniji nego što sam bio prije 25 godina. Trenirati Benficu znači vratiti se na moju razinu. A moja razina je treniranje najvećih klubova na svijetu. Nijedan klub koji sam prije vodio nije me uspio motivirati kao što to čini Benfica.

Osvrnuo se i na kritike o navodno manje uspješnoj fazi karijere:

- Moja je nesreća što sam u posljednjih pet godina igrao u dva europska finala. Čast i odgovornost koju osjećam kao trener Benfice veća je nego u bilo kojem drugom gigantu kojeg sam vodio. Pogriješio sam odlaskom u Fenerbahçe, ali davao sam sve od sebe do posljednjeg dana. Nijedan drugi klub koji sam ikada trenirao nije me uspio toliko motivirati kao Benfica.

Foto: PEDRO NUNES/REUTERS

Mourinhov dolazak posebno odjekuje u Hrvatskoj, jer će pod njegovim vodstvom stasati Franjo Ivanović. Mladi, 21-godišnji hrvatski napadač ovog je ljeta stigao u Benficu i već u prvim nastupima pokazao svoj potencijal. U deset utakmica postigao je tri pogotka i upisao jednu asistenciju.

Prema medijskim izvješćima, Mourinho se već raspitivao o mladom hrvatskom reprezentativcu, što sugerira da bi Ivanović mogao dobiti značajnu ulogu u njegovim planovima. Rad s trenerom koji je u svojoj karijeri vodio napadače poput Didiera Drogbe, Zlatana Ibrahimovića i Diega Milita predstavlja neprocjenjivu priliku za razvoj mladog Hrvata.

Mourinhov ugovor sadrži neobičnu "etičku klauzulu" koja klubu i treneru omogućuje raskid suradnje na kraju ove sezone. Portugalac je objasnio da je klauzula ubačena zbog nadolazećih predsjedničkih izbora u klubu u listopadu, čime se poštuje volja članova.

A raspored koji ga čeka je vatren. Već 30. rujna vraća se na Stamford Bridge na ogled protiv svog bivšeg kluba Chelseaja u Ligi prvaka. Ubrzo nakon toga, 5. listopada, slijedi veliki derbi portugalskog prvenstva protiv Porta, kluba s kojim je 2004. pokorio Europu.