VIDEO Ivanović zaigrao u prvih 11 i opravdao povjerenje Josea Mourinha! Asistirao je za gol

Foto: PEDRO NUNES/REUTERS

Kolumbijac Richard Ríos, koji je ljetos stigao u Benficu za rekordnih 27 milijuna eura iz Palmeirasa, zabio je svoj prvi gol u Ligi prvaka i doveo svoju momčad u vodstvo 1-0

Benfica je povela protiv Napolija u ključnoj utakmici Lige prvaka, a gol Richarda Ríosa u 19. minuti asistirao je hrvatski reprezentativac Franjo Ivanović (22), koji se našao u početnih 11 portugalskog trenera Josea Mourinha.

Kolumbijac Richard Ríos, koji je ljetos stigao u Benficu za rekordnih 27 milijuna eura iz Palmeirasa, zabio je svoj prvi gol u Ligi prvaka i doveo svoju momčad u vodstvo 1-0. Njegov gol i asistenciju Ivanovića možete pogledati klikom OVDJE.

Inače, Ivanović je imao sjajnu priliku zabiti za vodstvo Benfice u 11. minuti. Imao je jedan na jedan s golmanom nakon što mu je Aursnes lijepo ostavio loptu petom, ali je srpski golman Milinković-Savić obranio udarac ''vatrenog''.

Utakmica je još u tijeku...

