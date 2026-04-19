Obavijesti

Sport

Komentari 0
SPASIO IH VAR

VIDEO Ivanovićeva Benfica u drami slavila protiv Sportinga

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
4
Foto: Pedro Nunes

Sporting je u drugoj minuti nadoknade stigao do prednosti golom Rafaela Nela, no "ludilo" na tribinama je kratko trajalo jer je gol nakon asistencije VAR-a poništen

 U velikom lisabonskom derbiju Benfica je na gostovanju pred 51.740 gledatelja pobijedila Sporting sa 2-1, a gol odluke zabio je Rafa Silva u trećoj minuti nadoknade. Prvu veliku priliku na utakmici imao je domaćin u petoj minuti. Pucao je Geny Catamo, no Anatolij Trubin je obranio odbivši loptu u okvir gola.

U 14. minuti Trincao je pao nakon duela u šesnaestercu, ali je sudac Joao Pinheiro samo odmahnuo rukom. Međutim, nakon poziva iz VAR sobe promijenio je odluku. Aursnes je napravio prekršaj, a Sporting dobio kazneni udarac. Pucao je Luis Suarez, ali je Trubin sjajno obranio.

Osam minuta kasnije i gosti su dobili jedanaesterac. Hidemasa Morita je igrao rukom, a Pinheiro ovoga puta nije imao dvojbe. Siguran izvođač je bio Andreas Schjelderup.

Foto: Pedro Nunes

Pote je bio blizu izjednačenja u 50. minuti, ali je pogodio stativu. Domaćin je u 72. minuti ipak uspio izjednačiti, a gol je zabio Morita koji se iskupio za skrivljeni jedanaesterac.

U samoj završnici gledali smo pravu dramu. Sporting je u drugoj minuti nadoknade stigao do prednosti golom Rafaela Nela, no "ludilo" na tribinama je kratko trajalo jer je gol nakon asistencije VAR-a poništen. Sve situacije s utakmice možete pogledati OVDJE

I dok su domaći "tugovali", Benfica je minut kasnije izvela sjajnu akciju, Rios je uposlio Barreira koji je produžio do natrčalog Rafa Silvu, a ovaj pogodio za 2-1 i pobjedu gostiju. Ivanović je za Benficu igrao do 78. minute.

Foto: Pedro Nunes

Momčad koju vodi Jose Mourinho je ovom pobjedom preskočila Sporting, sada je druga sa 72 boda, dok Sporting ima bod manje na trećoj poziciji. Vodi Porto sa 76 bodova i susretom manje.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026