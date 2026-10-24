VIDEO Ivica Zubac blizu double-doublea u porazu, Matković bio solidan na gostovanju Pelicansa

Indiana Pacersi Ivice Zubca doživjeli su prvi poraz od početka sezone, a hrvatski je košarkaš ostvario solidan učinak u porazu svoje momčadi, kao i Karlo Matković u drugom porazu svojih New Orleans Pelicansa ove sezone. Najbolje trenutke pogledajte OVDJE.

Pacersi su poraženi kod kuće, bolji od njih su sa 121-105 bili gostujući Dallas Mavericksi kojima je to prva pobjeda ove sezone. Zubac je odigrao nešto manje od 24 minute za Indianu i u tom je vremenu ubacio devet koševa (šut iz igre 4/7) uz 11 skokova, dvije asistencije i jednu blokadu.

Pascal Siakam predvodio je Indianu s 23 koša a Tyrese Haliburton, koji je propustio cijelu prošlu sezonu nakon puknuća desne Ahilove tetive u sedmoj utakmici NBA finala 2025., ubacio je 18 poena u svom prvom domaćem nastupu nakon 491 dana.

Najbolji strijelac utakmice bio je Kyrie Irving koji je za Dallas ubacio 24 koša. P.J. Washington pridodao je 20 poena i 13 skokova za Maverickse, dok su Max Christie, Naji Marshall i Zaccharie Risacher postigli redom 16, 15 i 11 poena.

Foto: Kiyoshi Mio

New Orleans Pelicansi su poraženi u Salt Lake Cityju gdje su domaći Utah Jazz slavili sa 120-119. Do pobjede ih je predvodio Jaren Jackson Jr. s 24 koša i novak Darryn Peterson pogodio je slobodna bacanja za vodstvo 50,5 sekundi prije kraja.Keyonte George upisao je 19 poena i 10 asistencija, dok je Jaxson Hayes dodao 17 poena za Utah (omjer 1-1).

Kod Pelicansa, kojima je ovo drugi poraz od početka sezone, najbolji je bio Zion Williamson s 23 ubačaja, dok je Saddiq Bey dodao 20 poena. Karlo Matković je odigrao nešto više od devet minuta za Pelicanse i uz stopostotan šut iz igre (3/3) utakmicu završio sa sedam koševa, četiri skoka, jednom asistencijom i dvije ukradene lopte.

Foto: Rob Gray

U gradskom derbiju u Los Angelesu Lakersi su sa 125-117 nadigrali Clipperse. Austin Reaves je za pobjedu Lakersa zabio 28 koševa uz devet asistencija, dok je Luka Dončić dodao 23 poena. Walker Kessler postigao je 22 poena, Ziaire Williams dodao je 14, a Matisse Thybulle i Quentin Grimes postigli su po 13 poena. Darius Garland ubacio je 26 koševa, a Brook Lopez je dodao 22 za Clippersde koji su doživjeli poraz u svojoj prvoj gostujućoj utakmici sezone.

Aktualni NBA prvaci New York Knicksi su doživjeli drugi poraz u novoj sezoni, u Bostinu su ih domaći Celticsi svladali sa 107-103.

Jayson Tatum postigao je 36 poena, najviše na utakmici, uključujući devet u završnici zadnje četvrtine, za Boston. Tatum je susret završio s devet skokova i sedam asistencija za Celticse, koji nakon prve dvije utakmice imaju omjer 1-1. Paul George i pričuvni igrač Neemias Queta postigli su po 15 poena, dok je Derrick White dodao 12 poena. Karl-Anthony Towns (22 koša i poena, 10 skokova), OG Anunoby (20 poena, 10 skokova) i Josh Hart (10 poena, 12 skokova) ostvarili su "double-double" učinke za Knickse, koji su izgubili prve dvije utakmice sezone.

New York je tako upisao dva uzastopna poraza prvi put nakon travnja, kada su izgubili drugu i treću utakmicu prvog kruga doigravanja Istočne konferencije protiv Atlanta Hawksa. Nakon toga su Knicksi pobijedili u 15 od sljedećih 16 utakmica i osvojili svoj prvi naslov još od 1973. godine.