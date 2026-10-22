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SLAVLJE U THUNU

VIDEO 'Ja te volim, Hajduče': Pogledajte kako su hajdukovci proslavili pobjedu s navijačima

Piše Luka Tunjić,
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VIDEO 'Ja te volim, Hajduče': Pogledajte kako su hajdukovci proslavili pobjedu s navijačima
Susret 2. kola Konferencijske lige između Thuna i Hajduka | Foto: PIXSELL
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Pobjeda Hajduka mogla je biti i uvjerljivija. Michele Šego u 67. minuti nije iskoristio jedanaesterac, dok je Dalisson u 92. minuti fantastičnim pokušajem loba s gotovo 40 metara uzdrmao gredu

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"Ja te volim, Hajduče!” orilo se sa švicarskih tribina nakon što su "bijeli” u drugom kolu Konferencijske lige svladali Thun s 1-0 i veliko slavlje podijelili s vjernim navijačima. Splitski klub time je ispisao povijest: ostvario je prvu gostujuću pobjedu u glavnoj fazi nekog europskog natjecanja još od 1994. godine.

Pobjeda Hajduka mogla je biti i uvjerljivija. Michele Šego u 67. minuti nije iskoristio jedanaesterac, dok je Dalisson u 92. minuti fantastičnim pokušajem loba s gotovo 40 metara uzdrmao gredu.

Ipak, propuštene prilike nisu pokvarile raspoloženje igračima i navijačima. Hajduk je upisao drugu uzastopnu pobjedu u Konferencijskoj ligi i s maksimalnih šest bodova nastavio sjajan europski niz, a slavlje hajdukovaca i navijača možete pogledati klikom OVDJE.

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