VIDEO 'Ja te volim, Hajduče': Pogledajte kako su hajdukovci proslavili pobjedu s navijačima

"Ja te volim, Hajduče!” orilo se sa švicarskih tribina nakon što su "bijeli” u drugom kolu Konferencijske lige svladali Thun s 1-0 i veliko slavlje podijelili s vjernim navijačima. Splitski klub time je ispisao povijest: ostvario je prvu gostujuću pobjedu u glavnoj fazi nekog europskog natjecanja još od 1994. godine.

Pobjeda Hajduka mogla je biti i uvjerljivija. Michele Šego u 67. minuti nije iskoristio jedanaesterac, dok je Dalisson u 92. minuti fantastičnim pokušajem loba s gotovo 40 metara uzdrmao gredu.

Ipak, propuštene prilike nisu pokvarile raspoloženje igračima i navijačima. Hajduk je upisao drugu uzastopnu pobjedu u Konferencijskoj ligi i s maksimalnih šest bodova nastavio sjajan europski niz, a slavlje hajdukovaca i navijača možete pogledati klikom OVDJE.