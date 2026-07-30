VIDEO Jagušić zabio prvi gol u dresu Panathinaikosa u KL

Mladi hrvatski nogometaš Adriano Jagušić zabio je gol u dresu grčkog Panathinaikosa u remiju protiv Paksa (2-2). 20-godišnjak je bio strijelac izjednačujućeg pogotka za 1-1 protiv Paksa u uzvratnoj utakmici drugog pretkola Konferencijske lige. Atenski klub na kraju je izborio sljedeće kolo ukupnim rezultatom 4-3.

Mađarski klub poveo je golom u 35. minuti kada je mrežu zatresao Milan Peta, no Panathinaikos je izjednačio preko Hrvata minutu prije odlaska na predah, u samoj završnici prvog poluvremena. Nakon dva blokirana pokušaja njegovih suigrača lopta je stigla do hrvatskog mladog reprezentativca, koji je u 44. minuti lijevom nogom pogodio za 1-1. Jagušiću je ovo bio prvi gol u dresu grčkog kluba u Konferencijskoj ligi.

Bivšem igraču Slaven Belupa ovo je bio prvi gol u dresu atenskog kluba. U obje utakmice protiv Paksa na teren je istrčao od prve minute, u prvom je susretu odigrao 79 minuta. Jagušić je u Grčku došao početkom veljače ove godine iz Koprivnice u transferu vrijednom 5,2 milijuna eura.

