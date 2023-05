VIDEO Jakirović neće biti sretan: Pogledajte kako su si Riječani zabili gol u Derbyju della Učka

Advan Kadušić zabio je u 31. minuti gol za vodstvo Istre u Derbyju della Učka, no, ruku na srce, Rijeka je taj gol zabila sama sebi...

Lisica je dobio loptu na lijevoj strani i probio prema sredini, no veznjaci Rijeke uzeli su mu loptu i otklonili opasnost. Ili nisu? Jer potez Andrije Vukčevića koji je uslijedio spada u kategoriju "vjerovali ili ne".

Crnogorski branič imao je nekoliko opcija, no odlučio se na najgoru - 'mlako' vraćanje lopte prema Labroviću. Golman Rijeke morao je uklizati na loptu, no Kadušić mu je u sprintu sjajnom reakcijom zatvorio prostor poslije čega se lopta od njega odbila u gol. Inače, bio je to njegov prvijenac u HNL-u u 30. nastupu, a jedan je gol zabio u kupu.

Drugi su Puljani zabili s igračem manje! Galilea je još u 37. minuti morao pod tuš nakon dva žuta kartona, no Riječani nisu bili ti koji su zabili sljedeći gol, već Istra. Bakrar je dobio sjajnu dugu loptu, odigrao s dupli pas s Kadušićem i matirao Labrovića. Prejednostavno.

