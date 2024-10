VIDEO Mislite da nije bio penal za Dinamo na Bruni Petkoviću? Pogledajte start iz drugog kuta

Vuku se repovi nakon utakmice Dinama i Monaca (2-2) u kojoj su "modri" u zadnjih dvadesetak minuta "prosuli" 2-0 vodstvo i ostali samo s bodom na kraju. Međutim, puno se priča o situaciji iz 81. minuti u kojoj je Bruno Petković srušen u kaznenom prostoru gostiju, a Nijemac Harm Osmers dosudio je prekršaj u napadu?!

Pokretanje videa... 00:37 Dinamo - Monaco 2-2: Greške koštale 'modre' velike pobjede, Francuzi iščupali bod u Zagrebu | Video: 24sata/Video

Igrači Dinama su tražili jedanaesterac, a Lukas Kačavenda je čak dobio javnu opomenu zbog prosvjeda. Sporna situacija dogodila se pri rezultatu 2-1, tako da bi eventualni treći gol "modrih" vjerojatno riješio utakmicu. Usporena snimka pokazuje da je vjerojatno kontakta ipak bilo, da je igrač gostiju promašio loptu.

Njemački sudac debitirao je u Ligi prvaka, a kod situacije Petkovića bio je dobro postavljen i sve je mogao vidjeti s lica mjesta. Također, treba spomenuti i VAR sobu u kojoj su bili Nijemci Christian Dingert i Johann Pfeifer, a koji se nisu oglasili. Na utakmici Leipziga i Juventusa, primjerice, glavni sudac je ključne odluke (crveni karton za golmana Juventusa i penal za Leipzig) dosudio nakon pregleda VAR-a.

- Nije mi jasan kriterij suđenja, ne bih se htio vaditi na to, ali neke odluke išle su na njihovu stranu. Pitao sam suca ako ovo na Bruni nije penal, kako ono može biti? Stvarno mi nisu jasne te odluke - žalio se Martin Baturina na kraju dvoboja u izjavi za HRT, dok je Josip Mišić bio još direktniji.

- Kažu mi da je na Petku bio penal kao što je bio i njihov. Mi smo jedan mali klub kojem ovo mogu napraviti - smatra Dinamov veznjak.

Petkovićeva reakcija podsjetila je na situaciju s Europskog prvenstva u Njemačkoj kad je Dinamov napadač u situaciji gdje je mogao pucati na (više-manje) prazan gol odlučio pasti i zaraditi kazneni udarac. Rodri ga je skrivio, ali u toj situaciji je Petković vjerojatno mogao ostati na nogama i zabiti gol. Sam je uzeo loptu i izveo jedanaesterac kojeg mu je obranio Unai Simon. Tu je odluku kritizirao izbornik Zlatko Dalić.

- Pravilo je da igrač na kojem je napravljen penal to ne radi, on nije trebao pucati penal. Postoji hijerarhija u reprezentaciji, neko pravilo da se poštuju stariji igrači. Nije trebao pucati penal, to ćemo mi riješiti. Nema mjesta egu. Protiv istog golmana je promašio penal u Ligi nacija, nema potrebe za tim. Perišić ili Majer (26) su trebali pucati - rekao je izbornik "vatrenih" i dodao:

- Kad sam pogledao snimku, morao je zabiti gol. Da, igrač ga je malo izbacio iz koraka, pa je Bruno pao. Ali bio je prazan gol, trebao je sve napraviti da zabije gol. To je moj dojam. Golman se bacio, sve je bilo prazno, prazan gol, i da je napravio još taj dodatan napor, mogao je zabiti gol.

Nenad Bjelica utakmicu je završio na tribinama, s obzirom na to da je zaradio dva žuta kartona. Nakon dvoboja je u HRT-ovom studiju povukao paralelu s utakmicom u Lisabonu protiv Benfice koju je sudio Denis Aytekin.

- Dobio sam žuti karton jer je klupa skočila, a u drugoj situaciji sam tražio prekršaj... Zbog toga sam dobio drugi žuti karton. Takve situacije postoje u nogometu, podsjetilo me ovo na utakmicu u Lisabonu protiv Benfice i suca Aytekina. Prihvaćam odluke sudaca i moramo se pomiriti s tim - kaže trener "modrih".

Bilo kako bilo, Monaco je u 89. zabio iz kaznenog udarca za konačnih 2-2, a Dinamo je osvojio "samo" bod. Idući susret u Ligi prvaka igrat će 23. listopada protiv RB Salzburga.